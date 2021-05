17 may 2021

Cuando comienzan a surgir las canas y si no te atreves a lucir tu pelo gris por más tendencia que sea, no nos queda otra que introducirnos en el maravilloso mundo de los tintes. Porque no es lo mismo teñirte por darle un nuevo color a tu melena, que hacerlo porque las canas han hecho su aparición y eso sólo tiene un motivo: las odiadas raíces. Si todavía no tienes demasiadas siempre puedes optar por soluciones más fáciles como el champú que revierte el color de las canassin necesidad de tinte, pero si ya tienes la mitad del pelo gris, eso no hay champú que lo arregle.

Ya sea en la peluquería o en casa, no nos queda otra que acudir a los tintes. Comienzan a surgir palabras nuevas para nosotros como el ginger, el bronde o el dark chocolate, que no dejan de ser diferentes tonos de rubio o castaño. ¿Nuestro consejo? Opta por un color parecido a tu propia base e ilumínalo con mechas que le aporten movimiento.

Ya has elegido tu nueco color de pelo pero de repente, cuando sólo han pasado 4 o 6 semanas... ¡horror! Una visible línea grisácea aparece en la raíz de tu melena estropeando todo el conjunto. Y es que aunque a nosotras no nos lo parezca, el pelo crece. Y sino, que se lo digan a Helen Lindes.

Y si a ella le pasa, qué no nos pasará a nosotras. Siempre puedes acudir a tu peluquería de confianza para retocarte el color o incluso hacerlo en tu casa, pero hay veces que no tenemos tiempo. Si estás en esa situación, no te preocupes porque el mundo de la cosmética acude en tu ayuda con los productos para retocar las raíces. Pueden tener formato spray, máscara (como un rímel) o polvos y tienen diferentes tonos para adaptarse a tu color. Se aplican en la zona por donde va naciendo el pelo y, sobre todo, la raya, para disimular el cambio de color y poder aguantar con la melena perfecta hasta que puedas acudir al tinte.

¿El inconveniente? que no son permanentes y sus resultados duran en función de la frecuencia con la que te laves el pelo. Por no hablar de que, a veces, pueden manchar la mano si te tocas el pelo con frecuencia. Lo sentimos, no iban a ser la panacea. Aún así, nunca viene mal tener en nuestro neceser un producto para retocar tus raíces de un tono similar al de tu tinte habitual para utilizar en caso de emergencia.

Hemos hecho una selección para ti de algunos retocadores de raíces en diferentes formatos para que elijas el que mejor te convenga. Yo ya tengo uno y puedo asegurar que sus efectos son muy naturales. Atrévete:

Magic Retouch Spray Retoca Raices de L'Oreal

Cubre raíces y canas para un efecto recién teñido al instante. Cobertura perfecta y precisa de raíces y canas al instante. Se funde en un segundo con el color del cabello. Secado rápido. Dura hasta el primer lavado. Encuéntralo en Douglas en ocho tonos distintos por 5,99 euros.

The Cosmetic Republic Cubre Raíces

Spray que retoca las raíces de manera temporal y cubre las canas instantáneamente. Está hecho con pigmentos minerales y no contiene ni amoníaco ni peróxidos, lo que lo hace más natural y respetuoso para tu cabello. Permite dejar un look natural que parezca un cabello recién teñido sin que se vean las canas aplicándolo correctamente sobre las raíces. Está disponible en PromoFarma por 9,65 euros.

Syoss Hair Mascara

Máscara Capilar que cubre las canas inmediatamente y de forma precisa. Su efecto es temporal, se va con el primer lavado. Gracias a su formato máscara puedes aplicarlo de manera rápida y precisa tanto en raíces como en sienes y mechones. Encuéntralo en Douglas por 5,99 euros.

Color WOW raíz Cover Up

Los pigmentos de este retocador de raíces en polvo, se adhieren al cabello sin ser pegajosos ni opacar. Gracias a sus propiedades reflectantes, los tonos conseguidos son muy naturales, pudiendo encontrar hasta seis diferentes. Dura hasta el primer lavado. Encuéntralo en Amazon por 32,45 euros.