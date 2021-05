18 may 2021

Poco queda deese bob tan maravilloso que lucía la Reina Letizia en 2015 adelantándose a las tendencias capilares. Hoy, su melena es mucho más clásica y es habitual vérsela recogida en una coleta o un moño, el que parece ser su peinado fetiche últimamente. Además, parece que la monarca se ha cansado de teñir sus canas y lleva orgullosa una melena natural salpicada de pequeñas hebras plateadas aquí y allá. Pero lo que más nos ha llamado la atención últimamente es el brillo que emana su melena, síntoma de una salud capilar envidiable. ¿Cómo lo consigue?

Lo primero, y ahí ya no podemos ayudaros, es su propia genética, que hace que la cutícula de su cabello sea gruesa y esté cerrada y sana, pero en lo demás, sí que podemos imitarla. Para conseguir un brillo de estas características, es importante trabajar tu cabello con secador y cepillo y cuidar con mimo los productos que usas en tu cabello. La Reina es fan del champú Anti-Caída con Vitaminas Go Organic de + Farma Dorsch. No sólo limpia su cabello, sino que aumenta su densidad y grosor nutriendo las fibras dañadas gracias a una fórmula libre de sulfatos, siliconas y alcohol, que incorpora vitaminas B5 y B6, biotina, zinc, aceites orgánicos de açai y argán, y un activo antipolución.

Otro de sus grandes secretos son las hennas neutras que rellenan la fibra capilar, le dan cuerpo y textura al cabello y proporcionan un brillo increíble. Ya hemos dicho que la Reina luce orgullosa sus canas, pero no tiene problemas en oscurecer o aclarar ligeramente su melena con barros vegetales que no agreden la fibra capilar y con coloraciones que le permiten presumir de canas de forma natural.

Otra forma que tiene la monarca de lucir una melena brillante y sana es a través de su propio corte. Atrás quedaron las múltiples capas, los flequillos o los degradados y, hoy por hoy, Letizia luce una melena muy entera, lo que da sensación de densidad y firmeza.

No dudamos que empleará diversos tratamientos como fortalecedores para redensificar el cabello, pero lo que ha hecho que, de un tiempo a esta parte, su melena parezca recién sacada de las revistas de peluquería, es la ausencia de químicos. Apostar por la salud de su melena, más que por el factor estético, deshechando tintes y mechas, ha hecho que su melena se mantenga larga, brillante y con un aspecto saludable.

En cuestiones capilares la reina Letizia parece cumplir la máxima de menos es más. Y a la vista está los buenos resultados que eso le ha generado.