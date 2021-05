26 may 2021

Esta temporada triunfan los castaños, en particular el dark chocolate, pero hay mujeres que son fiel a su rubio y más en verano, cuando todas queremos conseguir una melena surfera y dorada por el sol. Puedes recurrir a un tinte, pero si tienes una base clara (y las canas no han hecho su aparición), la opción de decolorarlo de forma natural y progresiva en casa es muy tentadora. El color no queda tan uniforme como con un tinte y, cuando el pelo crece, la raíz aparece más difuminada, con lo que el dorado es muy natural. Si ya le sumas un correcto lavado de pelo, el resultado es un 10.

Lo primero que debes saber es que, al recurrir a productos naturales, lo máximo a lo que puedes aspirar es a aclarar un par de tonos tu base ya de por sí clara. Si buscas un cambio de look más radical o tu pelo es moreno o castaño oscuro, tendrás que recurrir a los tintes, lo sentimos mucho. Pero si tienes un pelo claro, un par de tonos puede notarse muchísimo.

La manzanilla es uno de los productos más conocidos para aclarar el pelo. Sólo tienes que preparar una infusión con cuatro bolsitas por 250 ml de agua y meter el resultado en una botella con difusor. Si aplicas un poco de esta infusión por todo el pelo justo antes de salir a la calle, los rayos solares aclararán tu pelo como por arte de magia.

También puedes recurrir al zumo de limón, que aclara el pelo gracias a sus propiedades abrasivas. Funciona del mismo modo que la manzanilla, sólo tienes que preparar un zumo de limón, diluirlo en agua y aplicarlo con un spray antes de salir a la calle. Pero tiene dos inconvenientes: apelmaza el cabello y tiene menos efecto aclarante que la manzanilla.

Mezclando una parte de vinagre por cada seis de agua, también puedes conseguir un efecto aclarante. Sólo tienes que aplicarlo en el palo durante 15 minutos y aclararlo después con agua tibia. Lo malo de este producto es el olor, así que si no quieres salir a la calle oliendo a ensalada, se recomienda el uso de vinagre de manzana.

El efecto aclarante de la canela es más intenso que el de los productos anteriores, pero también más complejo de aplicar. Puedes usarla mezclada con tu acondicionador o con una clara de huevo (si quieres algo más natural) pero debes dejarla actuar durante varias horas, así que se recomienda dejarlo actuar toda la noche y lavar el pelo con champú por la mañana.

La cerveza sin alcohol también puede ayudar a tu pelo a estar más claro. Sólo tienes que aplicarla directamente sobre la melena masajeanto todo el cuero cabelludo y dejarlo actuar durante 10 minutos. Después, aclarar con abundante agua tibia.

También puedes utilizar miel para aclarar tu cabello y, además, le aportarás un plus de hidratación. Lo ideal es poner cuatro partes de miel por una de agua o vinagre de manzana y aplicar por todo el cabello. Tienes que dejarlo actuar un máximo de cuatro horas y un mínimo de una y aclararlo después con abundante agua.

Y cómo no, el agua salada es uno de los aclarantes para el pelo más natural que existe. Si todavía no puedes pisar la playa puedes hacerlo en tu casa mezclando una porción de sal por cada cinco de agua y aplicándolo a tu pelo. Después déjalo secar al sol y conseguirás unos reflejos rubios increíbles.

Pero si no te apetece hacer experimentos en casa, también puedes encontrar productos que consiguen este aclarado gradual y natural, como el vinagre de brillo a la camomila de Klorane (13,47 euros en PromoFarma), el champú aclarante a la camomila de Kéranove(4,10 euros en Amazon) o el spray aclarante Go Blonder de John Frieda(13 euros en Amazon).

Como ves, lucir una melena rubia natural como recién salida de la playa es muy fácil.