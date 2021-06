1 jun 2021

Lo decimos por activa y por pasiva, te invitamos a abrazar tus canas, cuidarlas, mimarlas y lucirlas sin ningún tipo de complejo ni tabú. Sin embargo, si no te terminan de convencer y, de momento, prefieres taparlas, desde la redacción de mujerhoy.com te hemos dado diferentes consejos con los que camuflarlas. El primero de ellos es el color perfecto para ello y el segundo han sido estas mechas balayage que lleva Victoria Beckham. También tenemos opciones para las que no quieren usar tintes y este novedoso champú que las cubre. Ahora, la última en unirse a compartir su tip anticanas ha sido Vicky Martín Berrocal que ha enseñado a sus seguidores su truco para combatirlas y es fácil, rápido y barato.

La diseñadora quiso compartir con sus seguidores un consejo de belleza que, según ha explicado, lleva usando durante años y que tiene como objetivo deshacerse de las canas: "Quiero confesaros que tengo canas, que las padezco igual que todas vosotras y que me tiño en casa. Ya sabéis que voy y vengo y no he encontrado mi sitio perfecto todavía en Portugal, por ello recurro a mi tinte de siempre que me lo recomendaron hace mucho tiempo en la farmacia y te juro que funciona".

Video: Canas: todas las respuestas a tus preguntas

"Cubre el 100% de la cana y deja un brillo de morir, además, todo lo que necesitas está aquí en la caja y es muy fácil de aplicar", explicó Vicky en varias publicaciones que ha hecho en su perfil de Instagram y refiriéndose al tinte de Farmatint, una coloración que contiene Active Color Complex, un exclusivo bálsamo post coloración que gracias a su composición con 97,3% de ingredientes naturales y su filtro solar natural proporciona una protección del color y de la fibra capilar.

Puedes comprarlo aquí por 7,65 euros y ha Vicky le gusta muchísimo porque tiene una avanzada tecnología dermofarmacéutica con ingredientes vegetales de máxima calidad. "Y siempre me preguntáis por el color, uno el 5N", añadió sobre el tono castaño claro que ella misma se aplica, aunque hay muchos colores más para que se adapten a cada tipo de cabello y el resultado que quieras conseguir.