8 may 2021

Si te has decidido por seguir la tendencia actual y has optado por abrazar tus canas, debes saber que hay varias formas de que luzcan perfectas y de disimular el tono amarillento que pueden llegar a coger. La primera es la técnica de coloración grey blending, que te hará olvidar la temida transición al pelo natural, la segunda es apostar por un corte de pelo favorecedor y que aporte un toque rejuvenecedor como es el caso del bob de esta influencer de más de 50. ¡Fíchalos todos!

Pelo corto: pixie o de estilo garçon

Dado que las melenas canosas dan mucho protagonismo a los rasgos faciales, los expertos recomiendan apostar por un corte específico que nos será ayude a remarcar aquello que más deseamos destacar, pero también para conseguimos una imagen fresca y rejuvencedora. "Un pixie es un corte muy actual que rejuvenece si lo llevamos con mucha textura, desfilado para que sea más atrevido", opina M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera. "El pelo corto como el garçon o más cortos, le dan al rostro y a la mirada mucha fuerza. Si los peinamos al lado, incluso con un efecto húmedo, el resultado es increíble y si además lo acompañamos de un color como el platino o el plata, entonces es magistral", defiende Felicitas Ordás de Felicitas Hair.

Long bob con flequillo

Ya sabemos que el bob es el corte favorito en la actualidad y en su versión más larga puede convertirse en todo un lookazo añadiéndole dos toques mágicos, capas y flequillo. "Con un corte tan sencillo como el bob, podemos lograr una imagen tremendamente moderna si lo combinamos con un flequillo largo, el flequillo siempre rejuvenece, y capas para que la melena tenga mucho movimiento y se vea vital", afirma Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros.

Melena XL

Sí, aunque no lo creas las canas también tiene cabida en los cabellos largos. Ángela Molina o Mario Vaquerizo son algunos de los que han demostrado que el pelo gris también se pueden llevar con un buen meleón. Sin embargo,e s de vital importancia cuidarlas para que el efecto no sea todo lo contrario. "Una larga melena escalada para crear fluidez y con unas ondas para darle más cuerpo son opciones válidas que demuestran que las canas no tienen por qué ir siempre acompañadas de pelo corto. La clave está en corregir el frizz y el color, si es necesario. Desde enfatizando el color natural con mechas del mismo tono, o bien añadiendo platino, rubias o grises", declara Alexander Kiryliuk de SK Style Barcelona.