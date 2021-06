2 jun 2021

Si tú también sueñas con el pelo liso de la Reina Letizia, independientemente de cómo sea la textura de tu cabello y siempre que tire hacia el encrespamiento, es el momento de derribar los mitos sobre los alisados para el pelo y contar las verdades para que este tratamiento capilar se convierta en una buena decisión este verano. En concreto, de uno de los más comunes, el alisado con queratina.

Para empezar, una de las principales creencias es que la queratina orgánica es mejor. Pero desde Vanitas Espai, el salón barcelonés experto en color y tratamientos capilares, aseguran que la queratina orgánica no existe.

No hay alisado posible sin un porcentaje de componente químico: "Dada la cantidad de tratamientos que hay en el mercado es imposible saber qué componente alisa el cabello en cada caso. Lo más seguro, es que se trate de una mezcla de varios principios activos. Lo que es seguro es que ninguno es 100% natural", cuenta Verónica Castro, directora del salón.

Ellos afirman que no existe en el mercado ninguna fórmula 100% natural capaz de alisar el cabello con efecto duradero. Solo hay que elegir la mejor opción: "la parte química no daña el cabello en absoluto y es fundamental a la hora de domarlo a nuestro antojo", aseguran desde el salón.

El segundo mito es de sobra conocido. "A largo plazo estropea el pelo". Una creencia que desde el salón desmienten. "Un buen tratamiento de queratina no solo alisa y relaja el encrespado, también aporta brillo y repara el cabello. Esto no quiere decir que no haya que seguir cuidándolo y empleando productos adecuados para mantener sus efectos", explican. El tercero, que el sellado con la plancha lo quema y debilita. Para la experta, solo con calor se activa la fórmula y se hace efectiva. "De esta forma los ingredientes consiguen rellenar los huecos internos del cabello y sellar la cutícula", apunta Castro.

¿Qué hay de cierto en el alisado con queratina?

Lo primero de todo es que aclara hasta dos tonos. No tanto como en cabellos naturales como en coloreados, por eso recomiendan no teñirse el pelo inmediatamente después del tratamiento. Pero lo que se verdad aseguran, es que la queratina no tiene por qué dejar un liso tabla super recto y sin vida. Un cóctel adecuados ofrecerá un alisado natural y lleno de movimiento en cualquier tipo de cabello. ¿Te apuntas?