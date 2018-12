10 dic 2018

Todas hemos asistido al larguísimo verano de Paula Echevarría gracias a sus publicaciones en Instagram: no se ha perdido ni un rayito de sol. De hecho, aún hoy podemos contemplar en su piel un tono ligeramente bronceado que parece un recuerdo de aquellos meses, ¿verdad? Pues no. Aunque el aspecto de su tez sea absolutamente natural, ese tímido moreno no es natural sino fastuosamente artificial. Te contamos su truco para conseguirlo. Si tienes una piel que no es cien por cien blanca y se queda un poco apagada en el invierno, te interesa.

Paula posee un tono de piel muy común en el norte de España: no es ni blanco pálido ni llega al precioso tono oliva tan característico en el sur. A veces puede resultar un poco apagado y en el peor de los casos, cetrino, por eso aportarle un poco de color que le saque de esa zona gris siempre le va bien. Paula Echevarría suele utilizar una crema hidratante con color de marzo a octubre precisamente para realzar el tono en esos meses en los que ya podemos aprovechar el sol. Pero, ¿y en pleno invierno? Lo sabemos: gotas autobronceadoras.

Hablamos, concretamente, de las gotas autobronceadoras de la línea cosmética del Dr. Sebagh, un producto súper fácil de usar que promete unos resultados naturales y uniformes. Proporcionan un bronceado gradual y saludable, además de proteger la piel del envejecimiento que producen los rayos HEV (Visible de Alta Energía), una luz azul/violeta que también emiten los smartphone, las tablets y los portátiles. Basta poner dos o tres gotas con la crema hidratante de la mañana para conseguir un tono natural que durará entre dos y tres días. Lo mejor: desaparece de manera gradual si no lo vas renovando. El precio no está nada mal para el gran efecto que consigue: 52 euros. ¿Te convence?

