31 ene 2019

Cuando pensábamos que conocíamos ya todos los secretos de belleza de Lucía Rivera, nos damos cuenta de que hay un detalle que nos hemos saltado y que siempre resalta en su rostro: las pestañas.

Así es, la modelo se ha convertido en toda una 'influencer' y parece que ella misma se ha encargado de revelar otro de sus trucos de belleza esenciales. En este caso relacionado con sus súper pestañas de impacto.

¿Cómo consigue la modelo esa mirada sin apenas maquillaje? Pues te sorprenderá saber que no tiene nada que ver con las pestañas postizas y tampoco con ningún tipo de máscara de pestañas. De hecho ella misma ha confesado que la razón es, además de su genética, el rizado de pestañas.

"Siempre me preguntáis por las pestañas que si son extensiones. No uso extensiones y no las recomiendo. Como opinión personal porque se te caen todas las tuyas y si tienes pocas te quedas con menos. En mi caso tengo muchas pestañas pero como pesan no se ven mucho, por eso están hacia abajo. Por eso me las rizan en 'Sugar Madrid' desde hace más de un año y ya las tengo hacia arriba. Y me encantan", ha revelado la modelo a través de Instagram stories.

Lo cierto es que existen varios tipos de tratamientos para conseguir alargar y rizar las pestañas y cada vez hay más variedad en los diferentes salones de belleza. Lifting, long Lash, rimmel Permanente, tinte... cada uno con resultados y tiempo de duración diferentes, pero todos con un resultado final de impacto.

Sea cual sea la opción que elijas, nuestro consejo es que acudas a un centro de belleza especializado y que te pongas en manos de buenos profesionales que sepan recomendarte el tratamiento más adecuado para tu tipo de pestañas ¿Preparada para lucir unas pestañas de impacto como las de la modelo?

