19 jun 2019

Tenemos que reconocerlo: nos declaramos muy fan de los trucos beauty de Rocío Osorno porque tiene uno para cada parte del cuerpo, como el producto que utiliza para prolongar el bronceado en verano, el acondicionador sin aclarado para combatir el pelo seco del sol, la sal y el cloro, o la solución para acabar con las ojeras en tiempo récord. Ahora ha vuelto a sorprendernos con una nueva rutina de limpieza facial que le deja un rostro impecable.

"Llevo varios días usando unos productos de una marca con un concepto que me encanta, es cosmética natural, vegana y no testa en animales y os voy a enseñar un poco en qué consiste la rutina que estoy haciendo. Voy a hacer la rutina partiendo desde la limpieza", comienza explicando la influencer a través de Instagram Stories. Si aún no has trazado tu rutina de limpieza facial diaria favorita esta podría inspirarte.

Una rutina que contiene los pasos esenciales para eliminar el maquillaje a la perfección. El primero es el de retirar el grosor de la suciedad gracias a un limpiador facial antioxidante que contiene kale, té verde, espirulina y avena, y que puedes usar tanto de noche como de día aunque no estés maquillada. Según Rocío Osorno "arrastra muy bien el maquillaje y deja una sensación de frescor muy buena".

En segundo lugar, la diseñadora pasa a utilizar el sérum con concentrado de vitamina C y ácido hialurónico, perfecto para suavizar las líneas de expresión y devolver la elasticidad a la piel. Además, estimula la creación de colágeno. "La sensación es súper agradable, después de usarlo el rostro tiene un aspecto muy luminoso", comenta Rocío.

Después es el turno del contorno de ojos con ingredientes como el aloe vera, el pepino y el kale. "Hidrata muchísimo esta zona tan sesible y da firmeza y luminosidad", afirma la influencer. Aplica una pequeña cantidad a toquecitos con la yema de los dedos.

Para terminar, el último paso más importante: la crema hidratante, que con sus ingredientes más poderosos como el aguacate o la col, previene el envejecimiento y deja un aspecto suave y aterciopelado sin rojeces. "Me ha gustado mucho porque hidrata muy bien pero no engrasa nada la piel", concluye Rocío Osorno sobre estsa crema apta para todas las pieles.

Si aún no has trazado tu rutina de limpieza facial diaria favorita esta podría inspirarte. Todos los productos son de la firma Salad Code y puedes conseguirlo a través de su página web.

1. Crema facial hidratante y calmante. (25,99 euros). 2. Sérum facial concentrado (29,99 euros). 3. Contorno de ojos revitalizador. (27,99 euros). 4. Limpiador facial antioxidante. (19,99 euros). pinit instagram stories @rocioosorno

No te pierdas...

- El secreto de la piel impecable de Rocío Osorno es esta mascarilla de oro

- Estas son las vitaminas que usa Rocío Osorno para tener pelazo

- Rocío Osorno tiene el crecepestañas que necesitas para una mirada de impacto