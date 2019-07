1 jul 2019

El cuidado de la piel es igual de esencial en cualquier parte del cuerpo, sobre todo cuando llega el verano. Pero a veces, hacemos especial hincapié en buscar la mejor crema hidratante para el rostro y se nos olvida que el resto de la dermis también sufre las consecuencias del sol, la sal y el cloro como la sequedad, el envejecimiento o las manchas.

Empieza por encontrar un buen protector solar, pero no te olvides de la crema corporal para suavizar y devolver la elasticidad natural a la piel. Y aunque dar con una que enamore no es tarea fácil... ¿Qué tal si te decimos que hemos encontrado una de textura ligera, no pegajosa y de rápida absorción?

Hablamos de Body Balm 00.04 de la firma Midnight 00.00 creada por la influencer Nina Urgell, la misma que enloqueció a Instagram con su truco para hacer crecer el cabello rápido, sano y fuerte. Ahora ha revolucionado el mundo beauty con esta crema corporal que, con menos de un mes de vida, ya se ha agotado en varias ocasiones. Así lo afirman desde Laconicum.

¿Qué tiene para que triunfe tanto? Es vegana, cruelty free, natural en un 96% con ingredientes tan milagrosos como el aloe vera, manteca de karité o extracto de bergamota. Está pensada para hombres y mujeres, la sensación de frescor y la hidratación es inmediata y duradera, y el aroma es discreto.

Está indicada para todos los tipos de pieles y también se puede utilizar como crema de manos. Y ahora que está disponible toma nota: cuesta 30 euros y puedes conseguirla tanto en la página web de la firma de Nina o en la de Laconicum. ¿Preparada para el verano?

Crema hidratante Body Balm 00.04 de Midnight 00.00. (30 euros). pinit Laconicum.com

