18 jul 2019

Sus posados veraniegos son, cada año, la envidia de sus seguidoras en Instagram. No es ningún secreto que Gala González posee uno de los cuerpos más mimados y armónicos de la influencia de moda española. Sin embargo, no bastan tratamientos de belleza recurrentes, dieta rigurosa y ejercicio constante para lucir el trasero con éxito total de público y crítica. Como nos demuestra en este triple belfie nuestra influencer top y sus amigas, Miranda Makaroff y Greta Fernández, lo único que cualquiera necesita para triunfar con el trasero al aire es seguridad en una misma y naturalidad máxima. Sea cual sea su tamaño y colocación, ningún tratamiento beauty puede sustituir esta actitud de libertad liberada.

El triple belfie de Gala González, la actriz Greta Fernández y la influencer Miranda Makaroff. pinit instagram

Es cierto: cuando tienes un trasero armónico y firme es más fácil tener la naturalidad y seguridad que requiere desnudarlo a la perfección. Precisamente por eso tiene aún mucho más poderío si lo que se muestra no cumple con los requerimientos habituales en Instagram. No es el caso de Gala González ni de sus amigas, poseedoras de unos culos muy obedientes, que se mantienen dentro del estándar de belleza. Unos traseros que requieren su trabajo a poco que la genética no acompañe: una dieta sana, ejercicio habitual (las míticas sentadillas, zancadas, peso muerto...) y tratamientos frecuentes: mascarillas exfoliantes, masajes, radiofrecuencia, hilos tensores elevadores...

El trasero XXL que Kim Kardashian fotografía con toda la naturalidad. pinit INSTAGRAM

Caso aparte es el trasero XXL que Kim Kardashian ha terminado imponiendo como tendencia para las mujeres más atrevidas. Este tipo de agrandamiento no se logra simplemente con ejercicio intenso, sino que requiere intervenciones quirúrgicas. Los rellenos con grasa de otra parte del cuerpo (lipofilling) ayudan a lograr volumen en aquellos traseros poco dotados de grasa o a aumentar la que ya se posee. Pero para llegar al tamaño Kardashian necesitamos algo más radical: la gluteoplastia o implante de prótesis de gel de silicona. La operación ha crecido casi un 30% en tan solo dos años, según datos de Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE).

