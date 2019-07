30 jul 2019

Hacerse un tatuaje en pleno verano no es la mejor opción, pero el extra de tiempo libre y el reencuentro con familia y amigos pueden incentivar las ganas de marcarse la piel para siempre. Si este es tu caso, cualquier profesional te dirá que la clave para que un tatuaje se cure bien es que lo mantengas alejado del sol, al menos durante las primeras semanas. Pero, ¿qué pasa si tienes planeadas unas vacaciones en la playa tan solo unos días después de tu cita con el tatuador?

Si quieres que el tattoo el resultado final sea el esperado, te va a tocar mantenerlo a salvo del sol hasta que esté completamente curado (pasado un mes). Cuando te tatúas la barrera cutánea de la zona se queda desprotegida, por lo que no es capaz de protegerse de los daños solares como cuando está perfectamente sana, por lo que si expones el área al sol corres el riesgo de que el tatuaje no se cure bien, que la pigmentación del mismo no sea la óptima e incluso que la tinta se aclare, se corra o que quede de forma desigual en el dibujo, debido a la oxidación. Por no hablar de que el sol y el calor acentúan la sequedad cutánea y un tatuaje necesita que la piel esté bien hidratada para cicatrizar como es debido.

Su fórmula con 5% de panthenol protege y conserva los colores de los tatuajes. Bruma Protectora Sunnique Tattoo (12,49 €) y Bruma Reparadora Aftersun (7,49 €), ambas de ecran. pinit d.r.

Además, si finalmente decides exponerte al sol, ponerte protector solar sobre tu nuevo tatuaje podría provocarte irritación o incluso una reacción alérgica. Esto es porque, al fin y al cabo, los tatuajes son heridas abiertas, por lo que no se les debe aplicar encima nada tópico que no sea jabón hipoalergénico y una crema específica para ellos. Así que si vas a bajar a la playa con él –nunca antes de los 15 días– tendrás que mantenerlo resguardado de los rayos, poniéndote debajo de la sombrilla o tapándolo con un apósito para evitar que incida sobre él el sol directamente o que se manche de arena. Eso sí, al mes ya podrás tomar el sol, siempre aplicando un protector solar, también encima de tu tatuaje, para que prevenga el proceso de envejecimiento de la zona y la calidad e intensidad de los colores.

Por último, recuerda que no solo tienes que mantener tu tattoo alejado del sol, sino también del agua de la piscina y del mar. El baño en ambos no está tampoco nada recomendado, al menos durante los 15 primeros días, ya que durante este periodo se multiplica el riesgo de coger alguna infección.

No te pierdas...

- Todo lo que importante que debes preguntar antes hacerte un tatuaje

- Un nuevo tatuaje cosmético borra las ojeras de manera permanente

- Cómo eliminar un tatuaje para siempre