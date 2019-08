23 ago 2019

Una agenda (muy) apretada y una imagen que mantener (siempre). ¿Cuál es el secreto de Meghan Markle para no caer en un rostro cansado y apagado en todos sus actos públicos sin utilizar apenas maquillaje? Ya conocimos el exfoliante facial que utiliza para dar una nueva vida a su piel, y ahora sabemos cuál es su truco para lucir siempre un aspecto natural, joven y jugoso: una crema hidratante con color que pone buena cara al instante.

Un producto multitarea que también utilizan famosas como Kim Kardashian o la reina del orden Marie Kondo para conseguir una piel perfecta. Con él que podrás sustituir tanto la crema o el iluminador como la base. La duquesa de Sussex confesó a la revista Beauty Banter en 2016 que nunca usa base de maquillaje y que utiliza esta crema hidratante con color a diario porque le aporta un aspecto glow irresistible.

Toma nota: Laura Mercier Tinted Moisturizer (45 euros en Amazon). Perfecto para utilizar cada mañana después de lavar el rostro.

Laura Mercier Tinted Moisturizer (45 euros). pinit amazon.es

Hidrata la piel, ilumina, cubre rojeces, arrugas, manchas... Además, su textura no comodogénica no obstruye los poros de la piel por lo que es perfecta para mantener a raya el acné. También tiene protección solar (SPF 20) para proteger la dermis de los rayos UVB/UVA, un imprescindible que no puede faltar en cualquier cosmético. Quienes la han probado destacan su acabado no graso, su larga duración y su cobertura ligera y sutil. ¡Se acabó la pereza de maquillarse!

No te pierdas...

- Las 12 lecciones de belleza que nos ha dado Meghan Markle

- La crema hidratante de farmacia que comparten Meghan Markle y Emily Ratajkowski

- Cómo se aplica la crema hidratante con color para conseguir un look efecto no make up