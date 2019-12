2 dic 2019

Al igual que con cada estación nuestro armario y looks cambian, también lo hace nuestra piel. De hecho, los cambios de temperatura son una de las causas principales de que nuestra piel varíe en su aspecto, sobre todo cuando las temperaturas bajan considerablemente en otoño e invierno, que es cuando nuestra piel parece más apagada y seca. ¿La razón de esto? Los vasos capilares se contraen de forma que no llega suficiente oxígeno ni nutrientes a la dermis. La epidermis no se renueva tan rápidamente y aumenta la presencia de células muertas.

Todo esto, acaba provocando que la piel se vea más apagada, tirante, sensible y mucho más seca. Por eso, hay pequeños gestos diarios en nuestra rutina beauty, que se convierten en nuestra principal defensa contra todos estos síntomas en nuestra piel. Y no solo hablamos del rostro y de las limpiezas faciales, sino que también deberemos tener en cuenta todo nuestro cuerpo, ya que la bajada de temperaturas afecta a toda nuestra piel por igual. Por eso también entra en juego, una buena hidratación diaria en piernas, brazos, abdomen...

Este es un punto que la influencer Corina Randazzo tiene muy presente en su día a día, de hecho ya nos lo demostró con su truco para hacer desaparecer la celulitis y ahora nos ha vuelto a desvelar otro de sus trucos para conseguir presumir de piel perfecta incluso en los meses más fríos. Esta vez no se trata de ninguna crema hidratante, sino del gel hidratante por excelencia que supera a cualquier crema de farmacia que se precie: el aceite de coco.





Sí como lo lees, nos referimos a ese bálsamo tan económico, fácil de adquirir y con ese olor tan delicioso que podemos encontrar en la mayoría de supermercados y que cuenta con unas propiedades para la piel espectaculares. De hecho, actúa como antibiótico y combate las infecciones, restablece el pH de la piel, ayuda a suavizar y reestructurar las células de la piel, preserva el colágeno, previene las arrugas, es perfecto para todo tipo de pieles, incluso las atópicas o con psoriasis, protege de los rayos UV... Podríamos seguir y no parar porque la lista de beneficios es infinita.

La influencer ha asegurado en sus stories, que este es uno de sus pasos imprescindibles en su rutina diaria al igual que su mascarilla facial y asegura que el aceite de coco puro se lo aplica "después de la ducha ya que tengo la piel muy seca y me la hidrata muchísimo" asegura.

Corina Randazzo ha revelado en Instagram stories que el aceite de coco puro es su secreto para conseguir una piel hidratada.

Lo cierto, es que la influencer siempre presume de rostro y piel perfectos, así que ya hemos tomado nota de este imprescindible para incorporarlo sí o sí a nuestra rutina beauty diaria.

¿Y tú? ¿A qué esperas para probarlo y despedirte de la piel seca esta temporada?