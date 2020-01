3 ene 2020

Hasta no hace mucho cuando nos preocupaba nuestra zona íntima lo habitual era callárselo y resignarse, pero eso se ha acabado y ahora existen hasta mascarillas para cuidar la vagina. No hay por qué sentir vergüenza de por tratarse un problema o por querer mejorar estéticamente el área genital. Si has empezado a darle vueltas y crees que necesitas un poco de ayuda para sentirte mejor, no te lo pienses dos veces. Aquí cinco tratamientos para embellecer la zona púbica o resolver algún problema funcional.

Menos en más

En algunas cuestiones el tamaño importa, y aquí también. Unos labios menores demasiado grandes, que sobresalgan sobre los mayores, pueden acarrear, además de molestias a la hora de practicar deportes, problemas psicológicos y falta de autoestima. Afortunadamente, esa hipertrofia se puede corregir con una intervención que se llama labioplastia, con la que se reduce el exceso de tejido.

Con relleno

Otras veces lo que preocupa son unos labios mayores poco tonificados. Para aportarles volumen hay tres soluciones, que valorará el experto, según el caso: el injerto de grasa autóloga o, ya en quirófano, el lipofilling.

Fuera grasa

Con la depilación integral lo que no nos gusta se hace más visible. Algo que molesta a muchas mujeres y que hasta les produce complejo a la hora de ponerse el bikini es un monte de Venus demasiado prominente debido al exceso de grasa. ¿Qué hacer? La liposucción por encima del pubis y también de los triángulos laterales consigue redefinir la zona.

Rejuvenecimiento

Al igual que ocurre con el rostro, el cuerpo también acusa el paso del tiempo y la zona púbica no es una excepción. La radiofrecuencia monopolar aplicada en la parte externa de la vulva, en el periné y en los labios mayores estimula la formación de nuevo colágeno y rejuvenece la piel la zona.

Tonificación

Los partos y el proceso natural de envejecimiento hacen que se debilite la musculatura vaginal. En estos casos se suele aplicar radiofrecuencia o láser en las paredes vaginales. Además, las infiltraciones de ácido hialurónico, al hidratar la zona, también mejoran su elasticidad.

Blanqueamiento

A medida que vamos cumpliendo años, la zona genital, por una menor vascularización, abandona el tono rosado y se vuelve más violácea. Además de fórmulas despigmentantes, que prescribirá el especialista, hay láseres que mejoran el problema.