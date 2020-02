21 feb 2020

Compartir en google plus

Si tú también eres de las que se queda dormida con Netflix, tienes que saber que lo estamos haciendo mal. Muy mal. Por eso hemos recopilado datos sobre cómo ha de ser la rutina ideal antes de dormir para aprovechar al máximo las horas de sueño y que terminen reflejándose en nuestra piel. El objetivo es que estés radiante sin necesidad de ampollas express ni iluminador. Que el rostro luzca perfecto sin tratamientos. Y, además, que te levantes mucho más descansada y feliz. Para empezar, es buena idea sacar del armario la ropa que vas a utilizar al día siguiente o dejar preparada la cafetera. Todo lo que puedas adelantar para evitar en lo posible el estrés de las mañanas es bienvenido.

Un sueño profundo y largo es el mejor tratamiento de belleza que le podemos dar a nuestra piel. pinit

¿Cómo aliviar el estrés si no queremos quedarnos k.o. con alguna serie? Una buena idea es conectar con algún amigo, por ejemplo por WhatsApp. Intercambiar algunos mensajes nos recuerda que no estamos solos en el planeta. También es buen momento para dedicar esos 15 minutos diarios que mantienen la casa presentable: un entorno ordenado ayuda a relajarse. Si te gusta escribir, los terapeutas recomiendan llevar un diario en el que dejar constancia de algo bueno que nos haya sucedido durante el día. Incluso podemos simplemente meditar sobre ello mientras nos lavamos los dientes. Es una manera excelente de enviarle al cerebro un mensaje tranquilizador de bienestar. ¿Aún te sobra un rato? No enciendas la pantalla: lo mejor es leer un libro. En papel.





VER 16 FOTOS Los alimentos que ayudan a dormir mejor

Antes de meterte directamente en la cama, tras tu rutina habitual de limpieza y tratamiento, te animamos a probar algún producto de aromaterapia. Masajear piernas y brazos con él te relajará y te pondrá en una disposición de autocuidado y mimo del propio cuerpo importante. Algunas personas disfrutan muchísimo de una infusión de última hora, sobre todo en invierno, porque reconforta y contribuye a destensar los músculos. Y para inducir ese mismo relax en la mente, puedes recurrir a una meditación guiada, sobre todo si te cuesta desconectar del estrés de las obligaciones y las tareas pendientes. Puedes encontrarlas en formato app o en websites. Merecen la pena.