13 ene 2020

No sabemos cómo lo hace, pero Gwyneth Paltrow tiene el don de sorprendernos con cada producto saludable o ritual de belleza (alocados, generalmente) que prueba y comparte con sus seguidores para paliar su miedo a envejecer. Sin embargo, en esta ocasión la actriz no nos ha dejado boquiabiertos con una nueva recomendación, sino que lo ha hecho con un producto que ha puesto a la venta en su página web, Goop, y que se ha agotado en tiempo récord: una vela que huele como su vagina.

This Smells Like My Vagina (Huele como mi vagina) es como se llama la vela en cuestión, que se vende por 75 dólares (unos 68 euros) y que en la web aseguran que tiene un “un aroma divertido, hermoso,sexy y maravillosamente inesperado”. Geranio, cedro, rosa de Damasco, geranio, bergamota cítrica y semilla de ambrete son las notas que proporcionan esa fragancia tan ¿original?, cuyo fin es “recordarnos la fantasía, la seducción y un calor sofisticado”, declaran en Goop.

Vela This Smells Like My Vagina, de Heretic para Goop (68 €/ aprox). pinit

La idea de lanzar este producto tan original surgió cuando la actriz trabajaba con el perfumista Douglas Little para crear un nuevo aroma juntos y, al oler la fragancia Gwyneth exclamó: “Uhhhhh, esto huele como mi vagina”. Entonces decidieron lanzar una vela con la palabra vagina en su nombre y ahora el producto está agotado tanto en la web de la actriz (aquí hay incluso una lista de espera) como en Heretic, la marca de perfumes creadora de la fragancia floral.

Esta vela es el último producto en unirse a la creciente lista de cosméticos en torno a la vagina. Primero vinieron las mascarillasespecíficas para cuidar esta zona íntima, luego la cosmética vegana, apta para las vaginas más concienciadas; después se le unieron los faciales vaginales (la propia Gwyneth y Chrissy Teigen se han declarado fans de ellos) y por último apareció el champú en seco para el vello púbico. ¿Qué será lo nuevo con lo que nos sorprenda la industria cosmética para acicalar nuestra vagina?