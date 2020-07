14 jul 2020

Al igual que las cremas hidratantes con activos alisadores o con color, los contornos de ojos también pueden comenzar a trabajar desde la rutina de belleza para conseguir un look no makeup perfecto o simplemente multiplicar el rendimiento del corrector y de la base de maquillaje. Y para ello hemos dado con un best seller antiarrugas con el que conseguirás transformar tu mirada desde su primer uso.

Se trata de una crema iluminadora para el contorno de ojos con efecto makeup y con cinco acciones diferentes sobre la zona.

Y todo gracias al poder antiedad, antioxidante e iluminador de la vitamina c, al colágeno que ayuda a recuperar la elasticidad y a rellenar las arrugas y a los polvos banana o 'Banana Powder Inspired Pigments', unos polvos sueltos ultrafinos y amarillentos que utilizan los maquilladores profesionales para neutralizar las ojeras, corregir las tonalidades rojizas de la piel y sellar el corrector. Sin olvidar que estos polvos son tan potentes que hay quien los utiliza para disimular el acné con maquillaje.





¿En qué se traduce este cóctel? Su color naranja tan característico se concentra bajo los ojos para iluminar las miradas apagadas y cansadas, minimiza las arrugas al instante y las va difuminando a medio plazo, mejora la microcirculación del contorno haciendo desaparecer bolsas y ojeras, es un perfecto primer para utilizar bajo el corrector y la base de maquillaje y por supuesto, hidrata, suaviza y refresca de la mañana a la noche.

Consigue este best seller para estrenar en verano y conseguir looks de belleza muy naturales y jugosos. Ficha el contorno de ojos Banana Bright Eye Crème de Ole Henriksen en Sephora por 33,95 euros y combate desde ya los principales signos del envejecimiento.

¿Para quiénes? Esta crema para el contorno de los ojos es perfecta para utilizar a partir de los 25 y no dejar que la falta de hábito estropee la zona y los signos de la edad se apoderen de ella. Otras alternativas son el contorno de ojos C-Vit de Sesderma, también con vitamina c, la Magic Eye Rescue de Charlotte Tilbury con retinol o el sérum con cafeína de The Inkey List. Todos de Sephora.