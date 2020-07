31 jul 2020

El término rejuvenecedor ha sido asociado normalmente con la piel, donde las cremas y demás cosméticos faciales antiedad son los reyes de farmacia, perfumerías y grandes almacenes. Sin embargo, en los últimos años también se ha asociado a cabello, con servicios profesionales y productos de uso doméstico que aportan densidad y flexibilidad para que la melena parezca más lozana y ahora ha llegado el momento de rejuvenecer también las uñas.

Elegir el tono de esmalte de uñas adecuado para nuestra manicura es definitivo para no ponernos años encima en las manos, ya que hay algunos. La clave está en “evitar los tonos pálidos o frescos, como los azulados y verdosos, para no acentuar las manchas y las venas que suelen notarse más con el paso de los años. Los que tienen bases naranjas, los rosas brillantes y los nudes, en cambio, tienen un poder rejuvenecedor”, asegura Carlota Martínez, encargada de Deborah Lippmann en España. Si eres de colores naturales elige “un nude que se acerque al color dorado, ya que no acentúa las arrugas de las manos”, añade. Y si eres de las que les gustan los tonos más atrevidos, opta por un rojo clásico profundo con un subtono anaranjado, ya que “queda bien en pieles clara y morenas por el contraste que realiza y disimula las irregularidades de las manos”, aconseja la manicurista.

Laca de uñas tono Lady Is a Tramp, de Deborah Lippmann (23 €). Esmalte de uñas tono Not So Low Key, de Essie (8,50 €). Miniesmalte tono Sapporo, de Mavala (7,20 €). pinit

Aunque los expertos aseguran que, para lucir unas manos jóvenes no es suficiente maquillarlas con el esmalte de uñas adecuado, sino que también hay que proporcionarle unos cuidados de belleza diarios. “Antes de irte a dormir lávatelas muy bien y aplica una crema ultra hidratante para que se absorban sus altas propiedades y se recupere la elasticidad de la piel mientras duermes. Súmale el uso de exfoliante natural una vez a la semana y tus menos estarán siempre perfectas”, concluye Martínez.