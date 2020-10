13 oct 2020

Ojeras, ojeras y ojeras. Esta esta la historia de una redactora pegada a una ojera. Ojera que, he de decir que no siempre ha estado ahí. Desde el confinamiento, el #maskné ha llegado a mi vida, pero también los ojos hinchados, el triste emoji de panda (y el color morado debajo del ojo) y la mirada cansada. Qué pena de juventud, pensaréis. Pero es cierto.

Una de las consecuencias del encierro (además de la ansiedad) han sido los trastornos del sueño. El tiempo de vigilia y descanso ya no respeta ninguna norma (como los madrileños este tiempo), por lo que los estragos son latentes. No hay corrector que mejore la situación, ni siquiera estos que tienen descuento en Sephora. Sin embargo, en la búsqueda de una solución y gracias a la dermatóloga con más fans en TikTok, la Dra. Mamina Turegano, he dado con el contorno de ojos perfecto: hidrata la zona a más no poder, ayuda a deshinchar la ojera y además, su formulación se deshace de esa molestra sombra morada que ni siquiera el concealer amarillo ha consegido disimular.

Se trata de la Crema Reparadora Contorno de Ojos de CeraVe una de las firmas cosméticas favoritas de los expertos en las redes sociales y que se puede conseguir en farmacias, pero también en Primor por 12,50 euros. Si, no estoy bromeando.

Sin perfume, no comedogénico y con ingredientes activos que harían llorar a cualquier beauty junkie, es magia en miniatura, y lo mejor, funciona.

Muchas veces es complicado encontrar contornos para desinflamar la zona que no sean antiedad (¿a qué edad debe una empezar a preocuparse por las arrugas?), no obstante, este contorno cumple con todos los requisitos si quieres deshacerte de las ojeras en unas semanas y crees que aún es pronto para dar cabida en tu vida a las patas de gallo: indicada para todo tipo de pieles reduce las bolsas y las ojeras mientras ayuda a reparar la barrera protectora de la piel alrededor de los ojos. De rápida absorción, contiene tres ciramidas esenciales (1, 3 y 6-II) y ácido hialurónico para una piel más luminosa, suave y sin signos de fatiga. Si la metes en la nevera y la aplicas a toquecitos conseguirás drenar más la zona y ya ni hablamos de la combinación de esta crema con el rodillo de jade para desinflamar... Mirada feliz al instante.

Si la Dra. Mamina (y una servidora) jura y perjura que es una buena opción... ¿por qué no probarla? Parecerá que has dormido 8 horas (aunque no lo hayas hecho).