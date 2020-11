12 nov 2020

Nos declaramos más que fans de los trucos de belleza de Eugenia Silva. La modelo comparte casi a diario en su perfil de Instagram, además de sus looks como este con botas de Mango, sus productos beauty favoritos y desvela algunos secretos como este cosmético que se pone para tener buena cara recién despierta. Hace unos días confesaba que en su rutina de belleza no puede faltar un aceite facial que proporciona un rejuvenecimiento extraordinario, pero ahora ha añadido otro aceite para el cuerpo que contiene un ingrediente antiedad que tú también vas a querer probar.

Se trata del Green Tea Oil de Germaine de Capuccini, un aceite energizante para el cuerpo, especialmente indicado para después del baño o ducha, que aúna las propiedades antioxidantes del Té Verde y la acción fotoprotectora del Extracto de Urucum. Un producto que cuesta 18,50 euros y que gusta mucho por su ligero y embriagador aroma revitalizante y su facilidad de uso, tanto en húmedo como en seco. Además, su naturaleza oleosa posee una actividad restauradora de la función de barrera de la piel y proporciona una protección contra la excesiva pérdida de hidratación.

Lo más, ¿verdad? Pues lo mejor viene ahora. Y es que el ingrediente estrella de este aceite es el Té Verde, que es muy rico en taninos y polifenoles antioxidantes. ¿Y esto que significa? Los polifenoles actúan previniendo la formación de radicales libres a nivel celular, es decir, interrumpen la reacción en cadena producida y reparan los daños que puedan causar. Esta propiedad lo convierte en una sustancia preventiva de primer orden contra el envejecimiento de la piel. Por lo que este aceite es un buen producto antiedad que incluir en tu rutina de belleza y para que también tengas en cuenta la piel del cuerpo y no solo la del rostro.