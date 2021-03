20 mar 2021

Parece que, por fin, tenemos claro que es importante tratar la piel del contorno de los ojos con productos específicos adaptados a las necesidades de este tipo de piel, mucho más fina y sensible que la del resto del rostro. Existen muchos productos (y no todos son caros) pero no sólo en formato crema, sino también parches de hidrogel que logran una piel luminosa sin esfuerzo.

Lo que hay mucha gente que desconoce es que este tipo de productos también están recomendados para la zona de los labios, como explicó Raquel González, directora técnica de Perricone MD en su Instagram.

La zona peribucal tiene una piel muy frágil y fina y con condiciones similares a la del contorno de los ojos y está muy expuesta a contracciones musculares. Además, es una de las áreas que más declive de colágeno y elastina muestra, por lo que es importante tratarla en profundidad con principios activos humectante y reafirmantes, como el ácido hialurónico, el silicio o el DMAE.

Te proponemos tres contornos de ojos ideales para tratar también la zona de los labios y evitar así el temido código de barras, las finas arrugas que enmarcan nuestros labios con el paso del tiempo.

Perricone MD Firming Eye Lift

Un suero para tratar los signos avanzados del envejecimiento alrededor del área de los ojos. Su capacidad para tratar el paso de los años en el área peribucal se centra en el DMAE presente en la fórmula, el ácido hialurónico humectante y con efecto relleno, y el escualano, que asegura una barrera de lípidos que protegerá la hidratación de los labios. Puedes adquirirlo por 75 euros.

Global-repair Eyes & Lips, de Filorga

Asegura una piel revitalizada, un contorno de ojos menos marcado y un contorno de labios alisado. Un extracto estimulante de nardo para una corrección general del área de la mirada se combina con un extracto de semillas de sésamo para un efecto suavizante en el contorno de los labios. Puedes encontrarlo en Sephora por 79,99 euros.

Essential Shock, de Natural Bissé

Previene y combate de forma eficaz los signos que denotan un rostro maduro. Gracias a sus ingredientes activos reafirma la piel produciendo colágeno y elastina, y disminuye la aparicion de arrugas y líneas de expresión. Puedes encontrarlo en Ruth López Beauty Concept por 38,90 euros.