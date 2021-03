18 mar 2021

Nos hartamos de decirlo: si no llevas una rutina facial adecuada, tu piel envejecerá prematuramente a no ser que tengas una genética sobrehumana (que puede ocurrir, pero en casos excepcionales). Una correcta limpieza facia y la elección correcta de los activos que forman parte de tu tratamiento posterior (centella asiática, ácido láctico, ácido hialurónico, vitamina C ...) son claves para que tu piel luzca firme, hidratada y joven.

En nuestro empeño porque conozcas los efectos que cada activo tiene en tu piel, hoy vamos a hablarte de las ceramidas. Seguro que has escuchado esta palabra cuando hablaban de tal o cual producto cosmético pero muy poca gente sabe realmente qué son y para qué sirven.

Se tratan de lípidos intercelulares que se encuentran de manera natural en nuestra piel pero que disminuyen con el paso de los años. Su función es la de unir las células para evitar la sequedad de los tejidos llegando a conocerse como el 'cemento' de nuestra piel. La elasticidad e hidratación natural del rostro se consigue con un buen equilibrio de ceramidas, que podemos encontrar en muchos productos cosméticos. Básicamente es darle al cuerpo lo que, por el paso del tiempo, se deja de producir de forma natural.

Uno de las funciones de este componente es retrasar lo máximo posible el envejecimiento celular para evitar la aparición de pata de gallo y arrugas de expresión. Además, actúa como una barrera contra agentes agresivos para la piel, como la contaminación ambiental, los rayos UV e incluso los cambios bruscos de temperatura.

Ahora que ya entiendes el funcionamiento de las ceramidas, es el momento de mostrarte varios productos que incluyen este activo en sus fórmula, para que tengas dónde elegir.

Natural Moisturizing Factors + Ha de The Ordinary

Crema facial de día que protege la capa externa de la piel, manteniéndola hidratada. Entre sus componentes encontramos aminoácidos, ceramidas, glicerina, ácido hialurónico y muchos otros ingredientes presentes naturalmente en nuestra piel y que potencian su hidratación sin dejar una sensación grasa.

Puedes encontrarla en Druni por 5,80 euros.

Mario Badescu Ceramide Herbal Eye Cream

Esta crema para ojos no grasa y de fácil absorción está hecha con una mezcla de vegetales, clavel y aceite de rosa mosqueta rico en antioxidantes. Reduce el aspecto de los ojos secos y cansados y ayuda a suavizar las líneas finas y las arrugas para mantener el área delicada de los ojos húmeda y juvenil.

Puedes encontrarla en Douglas por 21,95 euros.

Sérum en cápsulas de ceramidas de Elizabeth Arden

Este sérum ligero de acabado suave y sedoso para el rostro, el cuello y el escote está enriquecido con ceramidas. Confiere a la piel un aspecto más joven, más liso y revitalizado. Mejora visiblemente la uniformidad y la luminosidad de la tez, reduce la aparición de las arrugas y finas líneas de la expresión y contribuye a mantener los niveles naturales de colágeno para una piel más firme.

Está en Sephora por 109,99 euros.