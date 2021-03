22 mar 2021

No esperes a que llegue el verano. Aplicar una crema hidratante con protección solar desde la primavera, no solo va a preparar la piel para la estación que más daña el cutis, también retrasarás el fotoenvejecimiento prematuro producido por los rayos UVA y UBV y mantendrás el rostro, la zona más expuesta al sol, protegido 24/7. Si aún no has incluido un protector solar, ni en tus cosméticos habituales como este sérum antiedad, te damos un motivo más para hacerlo.

Una crema con protección solar de Decathlon (no olvidamos las botas baratas y virales de la firma) por menos de 10 euros que lo tiene todo y que, por su tamaño, es ideal para llevar siempre en el bolso y reaplicarla cada dos horas.

Video: Las 3 mejores brumas antiedad con la máxima protección solar de rápida aplicación

Es una crema en formato stick solar, está hecha en Francia y es un perfecto 2 en 1 que protege la cara pero también la fina piel de los labios sin manchar ni dejar una textura grasa. El stick Wedze de Aptonia tiene la más alta protección (SPF 50+) para combatir los rayos UVA/UVB, pero también hidrata, es apto para las pieles más sensibles, es vegano y deja que la piel respire al 100%.





Pero lo que más nos gusta es que no contamina y que su fórmula resistente al agua y al sudor limitan aún más el vertido sobre el agua, la arena o la naturaleza en general. Para su máximo absorción se recomienda aplicarla 20 minutos antes del baño. Además de hacerlo de forma uniforme, reaplica con frecuencia.

Crema solar en stick de Decathlon. pinit

Está creada especialmente para hacer actividades al aire libre e incluso deportes acuáticos, pero también podrás llevarlo siempre en el bolso gracias a su tamaño bolsillo. Hazte con esta crema solar en stick por 6,99 euros en la página web de Decathlon o en tienda y empieza a proteger tu piel ya mismo.