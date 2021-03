24 mar 2021

La celulitis, esa compañera de vida a la que nadie ha invitado. Lo mejor que podemos hacer, por nosotras y por la sociedad, es aprender a vivir con ella, porque todas, en mayor o menor medida, tenemos piel de naranja. Incluso los cuerpos más delgados no están exentos de sufrirla y si no que se lo digan a la reina Letizia, que recurre a uno de los aceites anticeluliticos más vendidos para mantenerla a raya. Pero, al margen de acabar con la celulitis, este tipo de aceites también tienen otras propiedades, como reafirmar nuestra piel e hidratarla de cara al verano. Hay muchos en el mercado (como este que aman las influencers) pero hoy os vamos a hablar del que usa Blanca Suárez, que seguro que no lo conocías.

Se trata del aceite corporal Contouring Body Oil, de la marca Masqmai, creada por la influencer Alice Campello, que ayuda a tonificar, remodelar e hidratar la piel.

Su origen 100% natural contiene una alta composición de aceites naturales combinada con la acción de los extractos de alga unicelular, que actúa como un potente reductor, anticelulitico y aumenta la firmeza y elasticidad de la piel. Elaborado a partir de aceite de avellana, rico en vitamina A y E; aceite de abedul, que combate la celulitis y la piel de naranja; aceite de algas, que alisa, desintoxica y mantiene la elaticidad de la piel; y aceite de rosa mosqueta, que reduce las estrías y las manchas retrasando los signos del envejecimiento. Puedes encontrarlo en la web de la marca por 45 euros.

Aconsejan aplicarlo en piernas, abdomen, brazos y glúteos con un ligero masaje y siempre después de calentar el producto con las manos.

Existen muchos aceites reafirmantes y anticelulíticos en el mercado. Te hemos hablado en infinidad de ocasiones del aceite de abedul de Weleda y del Golden Radiance Body Oil, de Freshly Cosmetics, así que hoy te ofrecemos otras dos opciones low cost que aseguran resultados espectaculares.

Aceite para masaje anticelulítico Green Pharmacy

Aceite para masaje con propiedades anticelulíticas que mejora la microcirculación y reduce la apariencia de las estrías. Está elaborado a base de aceite de almendra, aceite esencial de limón, lavanda, enebro y ciprés. Este aceite para masaje deja la piel suave, elástica, firme y con un increíble aroma a hierbas aromáticas. Puedes encontrarlo en Mifarma por 2,43 euros.

Baltic Home Spa Aceite de Masaje Reafirmante y Anticelulítico de Ziaja

Aceite de masaje con acción reafirmante y anticelulítica. Reafirma y ayuda a que la piel sea más resistente y lisa. Aporta nutrición con intensidad y cuida activamente la piel durante el masaje. Proporciona un agradable aroma en la piel. Contiene cafeína, gingko japonés y manteca de illipe. Puedes encontrarlo en Primor por 7,94 euros.