Hay best seller de belleza que nunca pasan de moda: como este sérum antiedad que rejuvenece 10 años, esta crema multiusos y low cost que utiliza Isabel Preysler desde hace décadas o el desodorante en crema más vendido de Amazon que lleva siendo un clásico desde los 60 y que ya tenían nuestras madres en su neceser. Y no, no es el favorito de las influencers, pero te va a gustar igual o más. ¡Hora de descubrirlo!

Se trata del desodorante en crema de la firma Lancaster (una de las favoritas de Grace Kelly en su época), un cosmético de higiene personal para el cuidado diario de las axilas tanto para hombres como para mujeres. Su fórmula es antibacteriológica, y aporta protección, confort y suavidad a la zona. Además, no obstruye los poros, por lo que no provoca picores y se puede utilizar después de la depilación, gracias a su perfecto equilibrio del pH neutro.

Otra de las apreciaciones, es que su eficacia dura días, su aplicación es muy gustosa, ya que se absorbe con gran rapidez, y tiene un olor a flores frescas ideal porque contiene la icónica fragancia Eau Lancaster, en la que encontramos una salida de bergamota, limón, mandarina, lavanda y salvia, un corazón de lirio del valle, geranio y rosa, y un fondo amaderado de cedro, pachuli, sándalo, vetiver, ámbar y musgo de encina.

Encuéntralo en Amazon por 6,60 euros. Quienes ya lo han probado, le dan un 4,7 de 5 estrellas en el gigante online, donde acumula más de 2.000 reseñas positivas. "Para mi es el mejor desodorante que he utilizado y aunque parezca caro es justo lo contrario, acabo de gastar un bote y me he durado una eternidad. No hay que pasarse con la cantidad que se aplica. Una vez te acostumbras a ponerte un desodorante en crema, ya no parece para nada engorroso" "Es el único desodorante que ha cumplido su función de eliminar el mal olor, mantiene su efecto durante todo el día y se nota mejoría desde el primer uso. Después de ducharse hay que secar bien la piel para aplicarlo y esperar unos minutos antes de colocarse una camisa", escriben.

Lo mejor es que la firma también ha lanzado un opción para las pieles sensibles, aún más calmante y suave.