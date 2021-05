7 may 2021

Cuando piensas en probióticos, lo primero que te viene a la mente es lo que te da el farmacéutico para proteger tu sistema digestivo o el de tus hijos (quien los tenga). Y si piensas en prebióticos... crees que quien escribe se ha equivocado de letra. Pero no, los prebióticos existen y, además, junto con los probióticos, pueden ayudar a proteger tu piel. Y mucho. Ya lo sabes todo sobre el ácido hialurónico, el retinol, el ácido glicólico, la vitamina C... pero ¿qué son los probióticos y los prebióticos y cómo pueden ayudar a tu piel?

Los probióticos son microorganismos vivos que siempre se han usado en alimentación para reforzar la flora de las paredes intestinales. Se trata de bacterias o levaduras que están presentes en algunos alimentos, medicamentos o suplementos dietéticos. En cuanto a los prebióticos, son carbohidratos vegetales que han demostrado ser un buen alimento exclusivamente para las bacterias beneficiosas de la flora cutánea.

Y tú dirás: "Eso ya lo sabía pero, ¿cómo puede ayudar a mi piel aplicado por vía tópica y no oral?". No nos vamos a poner muy técnicas, pero esto se realiza a través de la fermentación, que permite micronizar determinados activos para incrementar su capacidad de penetración y absorción en la piel. Gracias a los activos obtenidos a partir de la fermentación, conseguimos mejorar las defensas de la piel e hidratarla a distintos niveles. ¿No has entendido nada? No te preocupes y creenos, funciona.

Si quieres probar cómo funcionan los prebióticos y probióticos en tu piel, hemos hecho una selección de dos cremas y un sérum que te ayudarán a proteger tu rostro de las agresiones externas, logrando así un cutis más sano y luminoso. Apunta:

Bioessence Urban Cream, de USU Cosmetics

Esta crema de día iluminadora en forma de esencia hidratante, está elaborada para reforzar la barrera de nuestra piel y protegerla de forma global además de repararla de los daños ocasionados por los agentes del medio externo. Su formulación incluye prebióticos, para restaurar la barrera cutánea y fortalecer su defensa natural; niacinamida, que ayuda a mantener la hidratación, aumenta la síntesis de las ceramidas y mejora el tono, la textura e ilumina la piel; filtros solares de amplio espectro, que ayuda a bloquear el daño celular inducido por la radiación ultravioleta (UV) y previene del envejecimiento; y un 63% de esencia hidratante. Además, incorpora un complejo vegetal compuesto de aloe, menta y pepino, que a la vez que hidrata y calma proporciona una sensación refrescante a la piel sin dejar ningún tipo de untuosidad y es de rápida absorción. Encuéntralo en su web por 26,50 euros.

Sérum Blue Balance, de Segle Clinical

El último lanzamiento de Segle Clinical tiene cuatro funciones principales: protección contra la luz azul, hidratación profunda, reequilibrante y antioxidante. Este sérum deja la piel más hidratada, suave y resistente, disminuye las rojeces y reacciones inflamatorias y equilibra el exceso de grasa de la piel mejorando a su vez la apariencia de los poros. Está formulado con Ácido Hialurónico, que proporciona hidratación y protección en las capas más superficiales de la epidermis; Glucosamina, que estimula la producción de ácido hialurónico natural; Extracto de alga Spirulina, con acción oxigenante y antioxidante que protege de la luz azul; Niacinamida, que mejora la función barrera de la piel y el nivel de hidratación, es antiinflamatoria, seborreguladora y antioxidante; Gluconolactona, un activo con suave acción exfoliante; y Probióticos y prebióticos, que refuerzan las defensas naturales de la piel. Disponible en su web por 49,90 euros.

Balance Moisturizer y Glycolic Acid Activator, de Medik8

Crema concebida para equilibrar el microbioma de la piel, es decir, el nivel de "bacterias buenas" que regulan todo, desde la hidratación a la sensibilidad. Balance Moisturiser utiliza una mezcla de alto rendimiento de prebióticos y probióticos para re-equilibrar el microbioma de la piel, promoviendo un cutis sano y radiante. Además, controla el nivel de grasa durante todo el día para disminuir el brillo y matificar el cutis. Para terminar, el beta-glucano y la niacinamida aumenta la hidratación y calma la piel. Incluido en el pack, encontrarás Glycolic Acid Activator, que exfolia suavemente las capas superiores de la tez, mejorando la absorción de la crema hidratante. Hazte con el pack por 55 euros en su web.