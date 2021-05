13 may 2021

Compartir en google plus

Si eres de las que ya ha interiorizado por completo la importancia de un sérum y has decidido incluir en tu rutina de belleza uno, antes de que te hagas con él, es esencial que escojas uno, no solo que vaya con tu tipo de piel, sino también con tu edad. Hay productos que trabajan para corregir las arrugas o aumentar la producción de colágeno, pero también nos encontraremos con otros cuya finalidad es hidratar en profundidad y es algo que todos debemos tener en cuanta a cualquier edad. Con el paso de los años tendremos que adaptar el producto a las necesidades de nuestra piel e incluir un sérum con ácido hialurónico o con vitamina C dependiendo de si tienes 20, 40 0 50 años.

De los 20 a los 30

"A partir de los 20-25, en función de factores externos como el estilo de vida o el lugar donde vivimos, la pérdida de colágeno y elastina comienza a ser mayor. A partir de esta edad deberíamos incluir cremas hidratantes ricas en alantoína, ácido hialurónico y polisacáridos de origen vegetal, que imitan el factor natural de hidratación", señala el cosmetólogo Pedro Catalá.

Serum con ácido hialurónico de la marca You are The Princess. (9.95 euros). pinit

De los 30 a los 40

"A esta edad la mayoría de las mujeres comienzan a observar falta de luminosidad en la piel. Esta ya no refleja transparencia porque va adquiriendo un tono apagado y fatigado", asegura el doctor Cerrud. El proceso de oxidación que sufre la piel con el paso del tiempo, acaba dañando a las células de la piel y un sérum con vitamina C contiene L-ácido ascórbico que, con sus poderes antioxidantes, repara y regenera las células haciendo que la tez se vea más joven y saludable.

Sérum con vitamina C de la marca Revox (5,99 euros). pinit

De los 40 a los 50

El retinol es el activo cosmético con mayor número de estudios médicos y científicos que avalan su eficacia en la atenuación de las señales más comunes del envejecimiento cutáneo. “Beneficia el proceso de renovación celular, por lo que la piel muerta se va rápido y aparecen capas de piel nuevas más luminosas, también regula el proceso de queratinización para suavizar la tez", señala Catalá.

Serum antimanchas con retinol de la marca Revuele. (1,99 euros). pinit

Pieles maduras

A esta edad ya tenemos definida nuestra rutina de belleza. El sérum es el producto más potente que vas a utilizar, por lo que los expertos recomiendan que lo apliques antes de tu rutina habitual, por la mañana y por la noche. Su formula tiene una alta concentración de principios activos, y el ácido hialurónico sigue siendo el principal componente junto con el retinol. Es el cóctel que tu piel necesita para combatir los efectos del paso del tiempo.