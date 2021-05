14 may 2021

Antes de fichar uno de los correctores antiojeras más vendidos del mercado, empecemos por el principio. Porque las bolsas, las ojeras y las arrugas no se difuminarán hasta que no absorban los ingredientes necesarios para deshinchar, alisar y atenuar la fina piel de la zona. Y eso solo se consigue con un contorno de ojos de alto rendimiento, pero también con otros aliados, como una herramienta de masaje para los ojos o estos parches antiedad nocturnos que nos ha descubierto Bárbara Lennie en Instagram y que ella utiliza para mantener su mirada joven y abierta durante un rodaje de noche, un tratamiento extra que no decepciona.

Pero su uso no puede ser más fácil: solo tendrás que colocarlos sobre las ojeras 10 minutos antes de dormir y despertarás con 10 años menos en la mirada. Todo gracias a una combinación de ingredientes calmantes y tensores que trabajan mientras duermes y que son los mismos que contiene uno de los sérums de noche favoritos de influencers y famosas.

"Primera semana de rodaje nocturno... Advanced Night Repair", ha escrito la actriz. Tal y como apunta, se trata de la mascarilla de noche para los ojos con más exito de Estée Lauder, ya que utiliza la misma tecnología que el icónico sérum de la firma. Su aplicación semanal hace que el contorno de ojos adquiera un aspecto fresco, despierto y rejuvenecido por sus potentes activos antiedad. En 10 minutos notarás cómo las líneas de expresión se alisan, cómo las ojeras se aclaran y cómo las bolsas se deshinchan. Así como una hidratación profunda y una luminosidad duradera.

Aplica esta mascarilla de noche una vez a la semana. ¿Cómo? Su packaging viene con una cámara de líquido que deberás romper para liberar la fórmula sobre las almohadillas. Masajea hasta que absorban por completo todo el producto. Después coloca una debajo de cada ojo y deja que actúe. No olvides después utilizar tu contorno de ojos hidratante o antiedad habitual.

La edad perfecta para empezar a utilizarlo es a partir de los 30, cuando los primeros signos de la edad empiezan a aparecer. Pero se puede utilizar también para rejuvenecer a los 40, a los 50 y a los 60 en adelante. La buenísima noticia es que hemos encontrado estos parches antiedad para los ojos a mitad de precio en Primor: rebajados de 60 euros a 34,90 euros.