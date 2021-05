17 may 2021

Existen muchos activos para el cuidado de la piel de los que seguro que has oído hablar. Elácido hialurónico para hidratar en profundidad; lavitamina Cque ilumina y protege tu piel gracias a su poder antioxidante; el retinol que ayuda a regenerar tu piel mientras duermes... pero seguro que no sabes para qué sirve la vitamina K, ya que es una de las grandes desconocidas en el mundo de la belleza a pesar de sus múltiples beneficios.

La vitamina K es esencial en nuestra dieta para mantener una correcta salud tanto ósea como cardíaca pero también tiene múltiples efectos en nuestra piel. Por un lado, es un excelente anticelulítico, ya que nos ayuda a mejorar la circulación sanguínea. Además, mejora el desarrollo de los tejidos y es muy eficaz para tratar ojeras muy marcadas y oscuras, venitas y capilares. Gracias a sus propiedades cicatrizantes, es ideal para pieles sensibles y reactivas, incluso para tratar dermatitis atópica e irritaciones solares, revitalizando la piel y aportándole luminosidad.

Como veis, tiene múltiples funcionalidades y es fácil encontrarla en potentes contornos de ojos, anticelulíticos y cremas para pieles sensibles y atópicas. ¿A que no la conocías? Pues si la pruebas, no podrás vivir sin ella. Aquí tienes nuestra selección de productos que cuentan con la vitamina K entre sus componentes, para que pruebes su eficacia por ti misma:

Contorno de ojos: Isdinceutics K-ox Eyes

Ayuda a reducir las bolsas y las ojeras y proporciona un cuidado intensivo para combatir los signos del envejecimiento. Su efecto reduce bolsas, aclara las ojeras y mejora la elasticidad de la piel. Además, este tratamiento ayuda a proteger la piel de la pérdida de la hidratación, con lo que mejora las líneas de expresión. Contiene vitamina K-óxido, que corrige el tono y color de las ojeras; dextransulfato sódico, que da volumen a las ojeras para reducirlas y ácido hialurónico, hidratante y reductor de las líneas de expresión. Disponible en PromoFarma por 35,92 euros.

Crema facial: Medichy Model vitamina K S10

Suave loción pensada para mejorar la microcirculación periférica de la piel. Mejora la estructura natural de la piel, reparando hematomas, edemas y cuperosis. Es un tratamiento especialmente pensado para tratar la piel en momentos previos y posteriores a una proceso quirúrgico. Notarás tu piel totalmente reparada y suavidad tras cada aplicación. Encuéntralo en PromoFarma por 23,22 euros.

Anticelulítico: Advanced body creator super slimming reducer de Shiseido

Gel-crema fresco con un poderoso efecto anti celulitico y adelgazante. Los muslos se afinan, la cintura se reduce y la figura queda bellamente esculpida. Cientificamente probado el exclusivo Fat Fighting System de Shiseido destruye y quema la grasa, evitando además su posterior acumulación, gracias a las capsulas Fat Fighting y a la fragancia aromacologica SLM, unica. Además reafirma e hidrata intensamente. Aplicar en las zonas propensas a tener celulitis como muslos, caderas, cinturas, nalgas y zona superior de los brazos, masajeando hasta su completa absorción. Puedes encontrarlo en Douglas por 53,95 euros.