20 may 2021

Compartir en google plus

El mundo de la cosmética tiende a coger de la naturaleza los activos que necesita para mantener tu piel joven y firme. Ya te hablamos en su día de los productos con pomelo, con aloe vera o del aceite de coco, tan beneficioso para el cabello. De lo que no te hemos hablado demasiado es de los beneficios de la miel, la jalea real y el propoleo para tu piel, y qué mejor que hacerlo hoy, Día Mundial de las Abejas.

Gracias a la actividad de las abejas, obtenemos miel, polen, jalea y cera, materias orgánicas muy valoradas desde hace más de 2.000 años por sus propiedades nutritivas, antioxidantes, protectoras, antibacterianas y antifúngicas. Por este motivo, la industria de la belleza las emplea como base para muchas formulaciones cosméticas. El propóleo protege la piel de factores externos y de los rayos UV; la miel ayuda en el tratamiento de afecciones cutáneas, nutre y regenera; y la jalea real es rica en lípidos y vitaminas, que mantienen la hidratación de la piel, dejándola más suave y elástica.

Las abejas fecundan más del 70% de las especies vegetales, lo que significa que polinizan al menos 40.000 especies de plantas en todo el mundo. En definitiva, estos pequeños insectos polinizan un tercio de los alimentos que comemos y el 80% de las plantas con flor. Por lo tanto, gracias a las abejas no sólo obtenemos una deliciosa miel, sino todo lo que comemos. A decir verdad, el mundo no se parecería en nada a lo que conocemos hoy si las abejas dejaran de existir en el planeta. Con una tasa de mortalidad anual de las abejas que asciende actualmente al 30%, la desaparición de las abejas es un fenómeno mundial que pone en peligro la biodiversidad.

Marcas como Guerlain o Garnier se muestran muy preocupadas por el estado de estos insectos en todo el mundo, por lo que han promovido sendas campañas para ayudar a la conversavión de las abejas. Guerlain llevará a cabo una colecta internacional para recaudar hasta un millón de euros en favor del programa de conservación Guerlain For Bees. Durante tres días, la Casa donará el 20% de sus ventas en todo el mundo así como 20 euros por cada reposteo de su imagen de Instagram del 20 de mayo del Día Mundial de las Abejas que incluya los hashtags de la campaña #GuerlainForBees y #WorldBeeDay. Por su parte, Garnier colabora con los programas Bee Welfare junto a Bee Conservancy y Bees of Africa de Solidarity Sourcing. El primero tiene como objetivo respetar el bienestar de las abejas autóctonas de cada zona, así como restaurar y promover su biodiversidad; y el segundo busca proteger la cera de abeja africana con el fin de sonsolidar un sistema de apicultores responsables.

Son muchas las firmas que han visto en la miel, el propoleo, la jalea y la cera, una fuente de inspiración (y de activos) para formular sus productos. Echa un vistazo:

Aceite acuoso de juventud Abeille Royale de Guerlain

Este aceite brinda a la piel todo el poder de las dos exclusivas de Guerlain: la Miel de la Abeja Negra de Ouessant y la Jalea Real exclusiva. Su fórmula revolucionaria alía el poder de un sérum, la riqueza de un aceite y la frescura de una loción. Estimulada, la piel se redensifica y alisa de forma espectacular en un instante. Las microcápsulas de aceite liberan su eficacia reconstituyente en el último momento, y la tez se ilumina. Puedes encontrarlo en Douglas por 64,95 (envase de 30 ml.)

Absolutamente todo el catálogo de Apivita

En Apivita no existe sólo uno o dos productos formulados con miel, ni siquiera una gama con varios productos. En Apivita, absolutamente todo está basado en las abejas y su trabajo, no en vano Apis significa abeja en latín. Vamos a hablarte de tres de sus grandes best sellers: la crema en gel antifatiga que reduce los signos de la edad (26,32 euros), la mascarilla facial hidratante con higo chumbo (2,80 euros, dos unidades) y su sérum hidratante y refrescante formulado con extractos de flores de cistus, iris, rosa salvaje y miel (20 euros).

Línea Tesoros de Miel de Original Remedies (Garnier)

Compuesto por champú, acondicionador y mascarilla, la línea de Garnier Tesoros de Miel es ideal para reparar el pelo y revitalizarlo. Está elaborado con miel de acacia que nutre intensamente el cabello y lo suaviza y cera de abeja que protege el cabello de raíces a puntas. Puedes encontrar los tres productos en Douglas: el champú por 3,25 euros, el acondicionador por 2,95 euros y la mascarilla por 3,35 euros.

Crema nutritiva con jalea, propoleo y miel de Armonía

Esta crema restaura la función barrera de la piel, protege de los factores externos y la repara en profundidad gracias a su alto contenido en propoleo, miel y jalea. Sus propiedades antioxidantes y regeneradoras la hacen ideal como tratamiento frente al envejecimiento de la piel. Puedes encontrarla en la web de Armonía por 15,90 euros.

Gama Honey Honey de Lush

Incluye jabón sólido (5,50 euros), exfoliante (8,95 euros) y bálsamo de labios (9,95 euros), champú sólido (9,95 euros), manteca corporal (11,50 euros), spray corporal (25 euros) y gel de ducha (7 euros), todo con la miel como principal ingrediente. Además, en Lush respetan el bienestar de las abejas por encima de todo, por lo que intervienen lo menos posible en sus colmenas, recogiendo sólo el exceso de miel para el consumo humano, nunca más de lo que les sobra a las abejas.

Sérum y crema intensiva Própolis de Institut Esthederm

El sérum tiene una álta concentración de própolis y está enriquecido con ácido salicílico que actúa de forma rápida y efectiva en todo tipo de imperfecciones mientras calma y regenera la piel (49 euros). Por su parte, la crema, está enriquecida con ácido ferúlico que ilumina el rostro y reduce visiblemente las arrugas e imperfecciones. Refuerza la protección natural de la piel frente al estrés oxidativo para prevenir y reducir los signos del envejecimiento (39 euros).