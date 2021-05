30 may 2021

Cuando encuentras un producto que te soluciona todo tipo de necesidades beauty, se convierte en un imprescindible para el resto de tu vida. Es lo que le ocurre aVicky Martín Berrocal y su hija Alba Díaz con el aceite Huile Prodigieuse de Nuxe, que lo usan tanto para su cuerpo como para su pelo y no paran de recomendarlo. Pues nos encontramos con una situación parecida pero con el aceite Bio Oil que, si no lo sabías, es el favorito del clan Kardashian y de Victoria Beckham.

Además, se ha convertido en uno de los best seller de Amazon y ya sabes que, si las usuarias del gigante americano no paran de comprarlo, es por algo. Contiene vitaminas A y E, lo que lo convierten en un potente antiestrías que además las previene mejorando la elasticidad de la piel. También sirve para disimular las cicatrices y las marcas de acné siempre y cuando lo apliques a diario.

Pero donde más se notan sus efectos es en el rostro, ya que gracias a la vitamina A, unifica el tono de la piel debido a su efecto despigmentante, ayudando también a la regeneración cutánea. Pero es que además, si quieres lograr un efecto luminoso en tu piel, el aceite Bio Oil también lo consigue, además de lograr que el maquillaje te dure por más tiempo. Y no sólo la base, sino también el labial.

Y esto no es todo, ya que también puedes usarlo para proteger tu cabello del sol, el cloro y la sal, ahora que empieza el verano, y mantenerlo hidratado durante todo el día. Y, para terminar, también puedes utilizarlo para fortalecer las uñas quebradizas e hidratar las cutículas.

Vamos, que sólo por los 15,75 euros que cuesta en Amazon en envase de 100 ml, te llevas un producto completo, que sirve para absolutamente todo.

Con una valoración de 4,7 sobre 5, es uno de los producos mejor valorados de la plataforma y, las que lo han probado destacan su efecto con las estrías y cicatrices y su poder de hidratación: "Había oído hablar de Bio Oil y decidí probarlo. La verdad es que ha sido una compra acertadísima ya que, yo tengo estrías y cicatrices de color marrón muy feas y gracias a este aceite me están desapareciendo." "Yo lo compre para el embarazo y no me han salido ninguna estría. Ahora lo uso para la cicatriz de la cesárea. Mi pareja lo usa para la sequedad de la cara y dice que nunca ha tenido la piel tan hidratada." "Lo llevo usando desde hace algo más de un año. No sé cómo estaría mi piel si no lo hubiera utilizado, pero mi sensación es que hidrata y regenera. Me encanta ponerlo después de tomar el sol, al acostarme y cuando necesito un plus de hidratación o cuidado. Mi hija lo usa en cicatrices y le ha ido bien. Se le han disimulado algunas incluso desparecido otras."

Sin duda, un aceite multiusos imprescindible para usarlo en el día a día.