16 sep 2020

Si en España pensábamos que nuestra Reina Letizia afrontaba con muchos (y complicados) retos sus recién estrenados 48 años, Máxima de Holanda parece que no tendrá tampoco un otoño sencillo. Los Orange no salen de una polémica para meterse en otra. Este verano los ciudadanos de los Países Bajos no vieron con buenos ojos su derroche en las vacaciones en plena crisis del coronavirus (mes y medio de veraneo y un lujoso yate nuevo) y afearon su imprudente conducta haciéndose fotos sin mascarilla. Además, también fue muy comentado el exceso de Photoshop en los nuevos retratos oficiales de las princesas. Esta vez es precisamente una de ellas, Amalia, la hija mayor y heredera al trono, la que hace correr ríos de tinta por el sueldo diario que empezará a percibir cuando cumpla la mayoría de edad.





Aunque aún queda más de un año para que la hija mayor de Máxima y Guillermo de Holanda comience a cobrar la asignación estatal que le corresponde como heredera al trono de los Países, el Parlamento ya le ha puesto cifra en la aprobación de sus presupuestos para el año que viene, y Amalia recibirá 110.000 euros del montante de la corona por los 25 días de 2021 en los que será mayor de edad (cumple los 18 el 7 de diciembre). Una cuenta fácil nos arroja el resultado: 4.400 euros al día o, lo que es lo mismo, la joven heredera cobrará en dos días y casi sin funciones oficiales, lo mismo que nuestra Reina Letizia en un mes (9.700 euros, según la última declaración de Casa Real).





A pesar de ser una de las familias reales más queridas por su pueblo, hace tiempo que se alzaron voces reformistas como la de miembros del Partido Socialdemócrata que pedían que, al menos, se asignara una cantidad diferente a Amalia de Holanda durante su época de estudiante, años en los que se centrará en su carrera y apenas tendrá funciones representativas de la corona, y el momento en el que ocupe un lugar destacado dentro de la agenda oficial de los Orange. Aunque habrá que esperar un año a que el Parlamento holandés haga público el sueldo anual exacto de la princesa heredera para 2022, se barajan cifras cercanas al millón y medio de euros, recibiendo cerca de 300.000 euros en concepto de sueldo, y el resto (más de un millón) como gastos de representación y personal.