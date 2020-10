9 oct 2020

Como ya anunció el Ministerio de Defensa en el mes de julio, este año, debido a la pandemia del coronavirus y como medida de seguridad para evitar agomeraciones, el 12 de octubre no se celebrará el tradicional desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad. En su lugar, se va a realizar un acto mucho más sencillo en el patio de la armería del Palacio Real, con una pequeña representación del Gobierno y los diferentes ejércitos, pero también presidido por los Reyes. Así que, aunque adaptado a esta 'nueva normalidad', tendremos look de doña Letizia el Día de la Fiesta Nacional.





Desde que comenzó la crisis de la COVID-19, la Reina ha seguido una estricta estrategia de austeridad en la que ha apostado, o bien por firmas 'made in Spain' con las que dar visibilidad a la 'marca España', o bien por looks reciclados. Desde sus vacaciaciones en Palma de Mallorca en agosto, doña Letizia no estrena ropa, y esta podría ser la primera vez que la veamos con look repetido en las celebraciones del 12 de octubre. O, quizá, haga una excepción para celebrar la Fiesta Nacional y estrene vestido para, así, tener nuevo 'material' del que tirar para seguir repitiendo en sus próximos actos.

La Reina Letizia, con su vesido más bonito en el Día de la Hispanidad, este diseño de Felipe Varela que lució en 2019. pinit

Hasta ahora, Doña Letizia ha confiado siempre en Felipe Varela, y sus 14 looks del Día de la Hispanidad llevaban la firma del que en su momento fue el diseñador de cabecera de Palacio. Por tradición, y quizá también por ese apoyo a los creadores españoles, suponemos que doña Letizia volverá a ponerse en sus manos, dado que su firma solo se la vemos ya a la Reina, de estreno, en los actos del Día de la Hispanidad y en los Premios Princesa de Asturias (aunque, de vez en cuando entre medias, recicla alguna de sus prendas).

Doña LEtizia, muy acertada también de Varela en le Día de la Hispanidad de 2017. pinit

En cuanto al diseño, esperamos o un vestido midi con la cintura marcada (el de 2019 fue nuestro favorito) o un dos piezas de chaqueta entallada y falda de estilo 'new look' como el maravilloso traje de cheviot que estrenó en 2017: estas son las combinaciones que más ha usado desde que debutó en la Fiesta Nacional en 2004 porque sabe que son las siluetas que más le favorecen y, como ha hecho en las ocasiones anteriores, en esta fecha busca impresionar, ya que sabe que su look será estudiado al milímetro. Además, en las últimas semanas ha dejado claro que el cinturón es su complemento perfecto para sacarse el máximo partido.





Hacer una quiniela de colores es quizá más complicado por lo impredecible que ha sido en los años anteriores. Hasta ahora, la hemos visto en tonos pastel (rosas, malvas, beige...), grises y azules, aunque teniendo en cuenta que el lunes 12 de octubre de 2020 la previsión marca termómetros que rondarán los 20 grados y sol espléndido, no nos extrañaría que apostara por un tono más vivo, y quizá hasta se atreva con el rojo, su color fetiche; o incluso apueste por un look con mensaje en verde (hay quien considera este color un acrónimo de Viva El Rey De España), dados los difíciles momentos que atraviesa nuestra monarquía.

Sea como fuere, todo apunta a que la ya manida 'nueva normalidad', la social y sanitaria, pero también la que ha cambiado el armario de nuestra Reina, marque el estilismo que doña Letizia elija para uno de sus 'días grandes', el de la Fiesta Nacional.