¿Usted lo recuerda así?

Lo vi clarísimo, y me gustaría tenerlo por escrito, con fecha y ante notario, para poder demostrarlo.

En La última tourné trabaja con supareja y con sus amigos. ¿Cómo ha sido la experiencia?

A ver, yo tengo amigos con los que no trabajaría JAMÁS. Pero hemos encajado muy bien, lo que es genial porque somos muy distintos. ¡Pero es que nos conocemos hace mucho! Manuel empezó hace 30 años como bailarín de Bibiana, ella es la madrina de su hijo... Y, además, es maravilloso volver al teatro (algo que tenemos que agradecer a los productores que se arriesgan). Ojalá podamos volver también, pronto, a los conciertos

No es su único proyecto para este otoño. Acaba de empezar a presentar Cine de barrio.

Es todo un regalo... y un regalo al que a lo mejor, antes de la pandemia, habría dicho que no. No lo sé. Es que yo antes, lo que no tenía programado, no lo hacía. Es uno de los rasgos de mi carácter... y algo que con la pandemia se me ha descuajaringado. Me llamaron un viernes y la semana siguiente estaba empezando. ¡Imagínate! Pero claro, para mí Cine de Barrio es lo máximo, soy superfan de todas sus etapas y todos sus presentadores, desde Parada hasta Concha Velasco. Tenía que hacerlo.

Alaska, caracterizada para La última tourné d.r.

También ha empezado a presentar un podcast, Gen Dro.

La idea era hacer entrevistas a artistas y grupos vinculados al sello Dro, que en su momento fue el punto de salida de toda la escena musical independiente. Pero hemos ampliado el concepto a todos los músicos que tengan lo que hemos llamado 'el gen dro': gente que da igual que esté en un sello indie o en una multinacional, que tenga dinero o no: hacen lo que quieren y controlan su carrera. Hemos hecho una primera entrega de 13 entrevistas, y habrá más. Me encantaría entrevistar a gente de 20 años. Creo que ese 'gen dro' no tiene que ver con la edad o con pertenecer a una generación.

En La última tourné trabajas con Mario. ¿Es complicado ser pareja artística y pareja sentimental?

Nos conocimos trabajando y para nosotros es lo natural. Con el paso de los años también hemos hecho cosas por separado, y hemos descubierto que donde menos chocamos trabajando es en el teatro, porque impone una disciplina que a mí me satisface mucho, y a la que él, ahí sí, se pliega. Y yo lo paso fenomenal porque está controladito; soy superdominanta. En cambio en otras cosas, Mario necesita no saber qué va a pasar, que no le cuenten , improvisar, y eso me pone nerviosísisma.

En ese sentido fue muy intensa la experiencia del reality Alaska&Mario

Bueno, eso fue una cosa que hicimos para MTV y que de pronto se convirtió en cinco temporadas (y puede haber más, de hecho nunca hablamos del reality en pasado). Y es fantástico, claro, por eso lo seguimos haciendo, pero es donde chocamos más. Porque los dos entendemos que un reality tiene que ser de verdad, pero es que Mario no quiere saber nada de lo que va a pasar; dice que si no, es impostado. Y claro, a partir de ahí todo es un dislate. Yo, que soy la germánica, sé que de cuatro a cinco hacemos la compra porque a las cinco tenemos que estar visitando a mi madre. Pero él no lo sabe y a las cinco y cuarto sigue hablando con los dependientes, y yo me empiezo a poner nerviosa.

¿Cuál es su proyecto soñado?

No lo tengo. Nunca lo he tenido, excepto Fangoria. El resto son proyectos que me ofrecen, y que son fantásticos, pero que no me pertenecen. El único proyecto que es mío, con Nacho Canut, claro, es el musical. Ahí decido qué hago, cómo lo hago y con quién lo hago. Ojalá podamos recuperar Fangoria pronto.