20 oct 2020

Están siendo sin duda meses muy difíciles para la familia Falcó. Hoy ha fallecido Fernando Falcó, marqués de Cuba solo un mes y medio después de la muerte repentina de Jaime Carvajal Hoyos, marido de Xandra Falcó debido a un infarto. En marzo, la familia tuvo que hacer frente a otro varapalo: el fallecimiento del marqués de Griñón, Carlos Falcó, víctima de coronavirus.

El marqués de Cubas ha fallecido después de una temporada delicada a los 81 años y llevaba varios días ingresado de gravedad. Mucho más discreto que su hermano en estos últimos años, (podíamos verle con su sobrinas o en los toros, afición que comparte con el rey Don Juan Carlos, del que es amigo de la infancia) Fernando, abogado de profesión, se vio envuelto en la trama de una telenovela en los años ochenta que el papel couché no olvida y que involucra a las dos mujeres más importantes de su vida.

Fernando Falcó y Marta Chávarri. pinit

En 1982 Fernando Falcó y Marta Chávarri, bisnieta del Conde de Romanones se dieron el 'sí quiero' convirtiéndose así en una de las parejas más mediáticas de aquellos años. Fruto de su matrimonio nació Álvaro Falcó, próximo duque de Cubas y único hijo de la pareja. Todo parecía un cuento de hadas hasta que la revista 'Diez Minutos' publicó unas fotografías en las que se podía ver a Marta junto Alberto Cortina, el entonces marido de Alicia Koplowitz en una romántica escapada en Viena que muchos querrían vivir. Estas imágenes catapultaron no uno, sino dos divorcios (Alicia se despidió, a su vez, de Alberto Cortina). El matrimonio de Fernando llegó entonces a su fin, hecho que envolvió a la pareja en una vorágine mediática de la que Álvaro Falcó, ahora en edad adulta, siempre ha huido.

No obstante, estas dos infidelidades simultaneas trajeron cola: años después, en 2003 se anunció de forma discreta el que sería el bombazo del momento: Esther Koplowitz, una de las mujeres más ricas del mundo en ese momento, principal accionista de Fomento de Construcciones y Contratas y el marqués de Cubas se habían casado en la más estricta intimidad.

Fernando Falcó y Esther Koplowitz. pinit

Este enlace no tendría importancia más allá de una pareja enamorada a una edad tardía (en aquel entonces ella tenía 50 años y él, 64) si no fuera por las infidelidades que les habían unido 13 años antes. Esther, era hermana de Alicia Koplowitz esposa de Alberto Cortina, hombre con quien Marta Chávarri engañó a Falcó años antes. Además, por aquel entonces Esther vivió una situación similar: casada con Alberto Alcocer, en 1989 se separó tras conocerse que el la engañaba con Margarita Hernández, secretaria de Javier de la Rosa. Para echar más leña al fuego, los maridos infieles estaban emparentados: eran primos, y evidentemente Alicia y Esther también lo estaban, por lo que se armó el culebrón en muy poco tiempo. La infidelidad del marido de Ether no fue muy comentada, no obstante el idilio Chávarri/Cortina sí, lo que catapultó los divorcios de ambas y las puso en primera página, así como al frente de sus negocios.

Revuelo inicial a parte, Fernando y Esther comenzaron tras anunciar su boda una vida tranquila, hasta que seis años después, pusieron punto y final a su relación. Aunque eso sí, siempre se mantuvieron en buenos términos. Incluso, el marqués de Cubas ayudó a Esther con sus problemas financieros años más tarde. Ese fue el momento (tras su segundo divorcio) que el marqués eligió para dedicarse a llevar una finca de caza y desaparecer de las portadas de los medios de comunicación manteniendo un perfil social muy bajo y centrándose en sus amistades.

A pesar de sus dos divorcios, Fernando, seguía teniendo espacio para otros dos amores, sus sobrinas. Tamara y Xandra Falcó siempre han sido su ojito derecho, y nunca han escatimado en pruebas de cariño en público. Hace un año, en el 80 cumpleaños del marqués, Tamara era la invitada estrella y haces un mes y medio, en el funeral del marido de Xandra, Fernando fue uno de los pilares de apoyo fundamentales para su sobrina.