María Pombo está en su mejor momento personal y profesional: pronto se estrenará como mamá primeriza junto a su marido, Pablo Castellano (recuerda aquí sus imponentes looks de novia), acumula más de un millón y medio de seguidores en Instagram, triunfa con los diseños de sus marcas de ropa (Name the Brand y Tipi Tent), ha sido elegida como una de las 'top 100 influencers' del momento, ha protagonizado la portada más comentada de Forbes de los últimos tiempos y, por si fuera poco, acaba de lanzar su quinta colección de joyas con Agatha Paris.

'Golden Age' es la quinta colaboración de María Pombo y Agatha París, una colección de joyas que nos transporta al París de los años '20 y cuya idea partió, como la propia influencer nos cuenta, "de un anillo que llevé en mi boda, de mi abuela, que a su vez era de su madre. Como me gusta tanto, sabía que mi próxima colección tenía que estar inspirada en él, las joyas vintage siempre me han encantado y quise darle un toque moderno, por ello definiría esta colección como 'New Vintage'".

Formada por por delicados collares, pulseras imponentes, pendientes irresistibles y sortijas y anillos combinables entre sí, la colección entera hace una oda al color a través de elegantes circonitas inspiradas en tonalidades como el verde esmeralda, el rosa empolvado o brillo cristalino. Los anillos son, precisamente, las piezas favoritas de María Pombo. Aunque, si tuviera que hacer un regalo a otra futura mamá, sería sin duda "la cruz".

A la María-futura-mamá le hemos preguntado por cómo está llevando la maternidad y, también, qué es lo que más le asusta de este bonito, pero nuevo, proyecto. Y nos ha asegurado que "el embarazo, fenomenal, lo estoy llevando muy bien. Dentro de poco empezaré con las clases de preparación al parto, por lo que en poco estaré lista para el él. No le tengo miedo al parto en sí, si no lo pienso mucho, no me agobia. Lo que tenga que ser, será, porque estoy rodeada de profesionales estupendos que me dan mucha seguridad". Eso sí... "en cambio, el llegar a casa sí me genera más respeto por tantas cosas nuevas que vamos a vivir como padres primerizos". Una casa nueva que, por cierto, "sobre todo, quiero que sea cómoda" ante la llegada de Martín.

En Mujerhoy.com hemos ido analizando sus mejores looks premamá y nos hemos dado cuenta de que, como ella misma nos cuenta, "mi estilo no ha cambiado, el único cambio que tengo es que me he adentrado en el mundo pantalón pre-mamá, que tengo que decir, son bastante cómodos". Y sí, María, nosotras lo confirmamos... Además, asegura que "estoy entrenando dos veces a la semana, ejercicios específicos para el embarazo, pero en la dieta no he cambiado nada más que algún antojo dulce que antes no tendría de ninguna manera".

Con más de millón y medio de seguidores en Instagram, colaboraciones de éxito como esta de Agatha París y al frente de dos marcas de ropa propias (Name The Brand y Tipi Tent), su portada en Forbes representando a una generación entera de jóvenes que han cambiado las reglas del juego es más que merecida. Aunque haya a quien le escueza y hayan corrido ríos de tinta. Pero María Pombo lo tiene claro, y sabe que, si ha llegado donde está y, además, consigue mantenerse en esa cúspide, es “con mucho trabajo y pasión por lo que haces, para mí ha sido un gran reconocimiento y espero mantenerlo con la misma pasión y constancia que me caracterizan en mi trabajo porque, realmente, me encanta”.

Y es que sí, señoras y señores, ser influencer es un trabajo cómo otro cualquiera, la profesión del presente (no del futuro como algunos auguran), ya que, como la propia María Pombo asegura, “es algo que no va a cambiar, y seguirán surgiendo muchos profesionales en el sector”. Y a los que opinen que no, un mensaje educado, contundente y muy real: "no me aventuraría nunca a decir que un trabajo no es de verdad. ·En el momento que tu tiempo invertido se traduce en empleo y dinero, es un trabajo. Yo invierto unas 40/50 horas a la semana, no podría definir cuántas a cada uno de los trabajos que tengo pero sí que, al final, las horas invertidas tienen su fruto, y de ahí el que tanto mi marca personal como Tipi, Name The Brand o Suavefest (el festival de música que organizaba cuando aún se podían celebrar festivales de música) estén en el punto que están".

Y sí, solo tiene 26 años (recién cumplidos). Chapeau!