29 oct 2020

Después de una temporada con una agenda muy apretada 'fuera de casa', la Reina vuelve a las audiencias en Zarzuela, donde esta vez ha recibido a un grupo de trabajo de las entidades creadoras de la Cátedra para la promoción de la mujer en vocaciones (STEM) en la formación profesional para la movilidad sostenible. Para esta cita y tras el estreno la pasada semana de su primera prenda nueva desde verano, doña Letizia ha vuelto a su estrategia de austeridad y, después de recuperar su chaqueta más versátil, esta vez ha apostado por una de las faldas más favorecedoras que guardaba en su vestidor.

Audiencia de la Reina a un grupo de trabajo de las entidades creadoras de la “Cátedra para la promoción de la mujer en vocaciones (STEM) en la formación profesional para la movilidad sostenible” https://t.co/NIZf8J95qOpic.twitter.com/IUgBMwPwys — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 29, 2020

En azul bebé, de silueta lápiz y con una cintura muy marcada con cinturón a juego, la falda la firma Hugo Boss y la estrenó la Reina el pasado verano para presidir en Madrid, junto al Rey Felipe VI, el Pleno de la Real Academia Española. Como entonces, esta vez doña Letizia también la ha combinado con una blusa de satén azul noche con detalle de bolsillos de Felipe Varela que también guarda en su armario desde hace varias temporadas y, además, con unos salones de ante de Magrit en el mismo tono y que tiene iguales en color rojo (los llevó la última vez con este look 'total red').





VER 11 FOTOS 6 ideas low cost para combinar bien esta falda que hace la cintura más delgada y mejorar así el look de la Reina Letizia

Con este look, Doña Letizia no solo luce uno de los tonos de la temporada, el azul-bebé-casi-malva, sino que nos da la clave para combinarlo de una forma fácil y muy favorecedora, apostando por el azul noche en el resto de prendas y complementos y cediendo todo el protagonismo a la falda. Eso sí, el truco definitivo para triunfar con este look súper femenino es la silueta lapiz de la falda, que no solo marca la cintura, sino que alarga y estiliza las piernas con su largo justo a la altura de la rodilla.

¿Lo más curioso? Mary de Dinamarca y Sofía de Suecia tienen la misma falda de Hugo Boss que Doña Letizia.