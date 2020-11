19 nov 2020

El run run sobre el punto y final de la relación de Dani Rovira y Clara Lago comenzó mediada la primavera de 2019. Los actores, pareja en la vida privada desde 2014, cuando surgió la chispa durante el rodaje de 'Ocho apellidos vascos', habían terminado. Fue poco después cuando la revista 'Hola' confirmaba esos rumores. Ellos no lo ocultaron cuando tuvieron oportunidad, pero dejaron muy claro que les seguiríamos viendo juntos.

Durante esos cinco años se forjó algo mágico. Algo mucho más fuerte que un noviazgo. Que una relación de pareja al uso. Cumplieron esa palabra de que volverían a posar el uno al lado del otro. Porque mantienen proyectos solidario en común que no debían de verse afectados por el punto y final de una convivencia. Ellos, son de palabras.

La complicidad y el cariño jamás se han ido. Por eso, que él se dirigiera a ella como "compañera de viaje" el pasado 25 de marzo, cuando anunció a través de su Instagram que había comenzado una lucha contra el cáncer, llevó a pensar que habían vuelto. Más bien, se dio por hecho. Y los mensajes que Clara le dedicaba, de admiración pura por cómo estaba enfrentándose a la enfermedad, acrecentaba esas especulaciones.

Pero no. No son pareja. Nunca han retomado una relación de intimidad. Es la propia revista 'Hola' la que, señalando a fuentes cercanas a Dani y Clara, sostiene que nunca han vuelto a ser pareja desde que tomaran esa determinación, hace año y medio, de proseguir su vida por caminos separados. Están solteros y sin compromiso (al menos, que se sepa). Lo que no quita para que mantengan esa unión, sin necesidad de etiquetas, que provoca que se apoyen ante los escollos que les pone la vida.

Ellos han conseguido algo que debería ser lógico entre seres civilizados, pero que no deja de ser noticia por atípico: que una vez se acaba una relación de pareja, el poso de cariño y de esas experiencias conjuntas, dé paso a una amistad sin límites. Como la que ellos, de manera natural y sin esfuerzo alguno, han mostrado durante estos meses tan duros para Rovira.