21 dic 2020

Parece que, por fin, vamos a dar carpetazo a 2020. Sin embargo, antes de poner el punto y final al año más aciago que recordamos, toca salvar un último escollo: la Navidad. Pero, como absolutamente todo en los últimos meses, esta también será muy diferente a todas las que hemos vivido. Marcada por las medidas sociosanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus (y, esperemos, que por la responsabilidad individual), esta Navidad no habrá grandes celebraciones, ni fiestas multitudinarias ni un sinfín de reuniones sociales. Y nuestra Familia Real, que (se supone) debe ser ejemplo de todo, no queda al margen de las restricciones. Con polémica, eso sí, como casi todo lo que les rodea, también, este 2020.





VER 53 FOTOS a vida de la Princesa Leonor, en fotos: los momentos clave y sus imágenes más tiernas para celebrar su 15º cumpleaños

Los Reyes y sus hijas, en Zarzuela y en 'petit comité'

Por si alguien a estas alturas no se había dado cuenta, la pandemia del coronavirus ha confirmado el carácter disciplinado de doña Letizia, quien demuestra en cada aparición pública que las reglas están para cumplirlas y que las normas son las normas, seas Reina o periodista. Lo ha hecho con su política de austeridad reutilizando looks, con sus mascarillas y, ahora parece que con las medidas de seguridad establecidas para las Fiestas: reuniones de no más de 6 personas y máximo dos grupos de convivientes.

Haciendo cuentas, los Reyes y sus hijas son cuatro, y con Paloma Rocasolano (¿abuela favorita de Leonor?) suman cinco. Quedaría un hueco más en la mesa para la Reina Sofía, pero seguro que la Emérita no querrá separarse de su hermana Irene. Y, la verdad, no nos imaginamos a doña Letizia insistiéndole a su suegra para que cene con ellos en Nochebuena... Por supuesto, tampoco hay hueco para el resto de Borbones. Ni para su hermana Telma Ortiz, su sobrina Amanda y Robert Gavin. La pandemia del coronavirus también cancelará el tradicional viaje de esquí de los Reyes, Leonor y Sofía, aunque parece que lo que sí podrán mantener es la tradición de tomar el roscón de Reyes el día 6 de enero en casa de Jesús Ortiz, pues los cuatro convivientes, el padre de la Reina y su mujer, Ana Togores, suman el número máximo recomendado por las autoridades sanitarias.

Este año, su Majestad no vendrá de Oriente...

Después de su salida forzada del país en el mes de agosto por sus escándalos financieros y con nombre de mujer, don Juan Carlos tenía la intención de volver a casa por Navidad, como el famoso turrón. Sin embargo, este año esta Majestad parece que no vendrá de Oriente y le tocará celebrar las Fiestas (y su cumpleaños, que es el 5 de enero) en su exilio de los Emiratos Árabes.





VER 7 FOTOS Los momentos clave del último año de Don Juan Carlos antes de abandonar España

Y es que en las últimas semanas se había especulado con el deseo del Emérito de pasar las Fiestas en casa, pero desde Casa Real no lo han considerado adecuado: cuando cientos de miles de familias no podrán reunirse con sus seres queridos estas Fiestas, nuestra Familia Real no iba a tener privilegios especiales. Así que el Rey mandó el pasado jueves un comunicado a sus allegados (la palabra de moda este mes) para confirmar que "he decidido no viajar en estas fechas navideñas por la triste situación de la pandemia en España y en el mundo, y por ser persona de alto riesgo. Con la esperanza de que todo mejoreno iban a ser especiales". Parece que tampoco viajará a Florida para disfrutar de unas Navidades al sol con la familia Fanjul, como dicen que preferiría.

La Navidad más triste de la Reina Sofía

La gran perjudicada estas Navidades será, casi con total seguridad, doña Sofía. Con un marido en el exilio y sus hijos separados (y no muy bien avenidos), la Reina Emérita podría pasar sus Fiestas sola si no fuera por su hermana Irene, su fiel compañera e inseparable cómplice. No se sabe si 'celebrarán' la Navidad en Zarzuela, donde conviven desde hace tiempo, o si las circunstancias lo permiten podrían viajar a última hora hasta Grecia para acompañar a su hermano Constantino, delicado de salud, y de paso, tener algo parecido al calor familiar que se le presupone a esta época del año.

¿Qué pasa con el resto de la familia del Rey?

Con don Felipe volcado en su papel de Rey y anteponiendo la institución a sus lazos familiares, parece que la relación de los Borbones no pasa por su mejor momento. En Zarzuela no hay sitio para nadie más, pero por las restricciones sanitarias, no vayan a pensar ustedes mal... El caso es que la Infanta Elena y sus hijos pasarán la Nochebuena juntos, y hay quien dice que incluso podrían viajar hasta los Emiratos para acompañar al Emérito, al que están orgullosamente unidos y, tal y como han demosatrado siempre (desde la barrera en la plaza de toros o con sus visitas a Dubai durante estos meses de exilio). En Nochevieja parece que Froilán y Victoria Federica harán sus planes, y la hermana mayor de Felipe VI podría despedir el año, como en otras ocasiones, con su mejor amiga.

Doña Cristina y su numerosa familia están a la espera de si Iñaki Urdangarín puede salir de la cárcel de Brieva con un permiso especial para pasar las Navidades con los suyos, aunque con la situación de la pandemia no las tienen todas consigo. La Nochebuena, en todo caso, la pasarían en familia (política) en Vitoria con los Urdangarín, que siempre han estado al lado de la Infanta; y despedirían el año en Ginebra, donde tienen su residencia habitual.

¿Feliz Navidad?