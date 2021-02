9 feb 2021

Parece increíble tener que explicar algo así en la segunda década del siglo XXI, pero sí, es algo todavía necesario: en una pareja heterosexual, el hombre no ‘ayuda’ con tareas como limpiar la casa o criar a un hijo, hace lo que le corresponde. La actriz y escritora Sara Sálamo, mujer feminista y muy combativa contra estos micromachismos del día a día, ha tenido que volver a explicarlo en sus redes sociales ante la avalancha de preguntas sobre la crianza de sus dos hijos (el pequeño nacido el pasado mes de diciembre).

Todo comenzaba con una pregunta inocente de sus seguidores: ¿Cómo sacas tiempo para entrenar con dos bebés? La actriz bajo el hastag #nadiedijoquefuerafacil, explicaba que, mientras Theo, su hijo mayor, se encontraba con su profesor, ella llevaba al pequeño a entrenar, estudiar o trabajar. No sabemos el tipo de comentarios a los que la actriz de series como ‘Brigada Costa del Sol’ tuvo que hacer frente, pero, viendo la respuesta que colgó en su Instagram poco después, podemos hacernos una idea.

“Y ya de paso, para el resto de mensajes tipo ¿Y el padre no ayuda?, os aclaro que la palabra ayuda llevaría implícito que no es responsabilidad de él, sino que me está echando una mano... Así que no, no me ayuda. Pero sí, obviamente nos repartimos crianza y responsabilidades”, dijo en sus stories de Instagram y no lo pudo dejar más claro. ¿Cuántas veces deben aguantar las madres que a los padres se les tilde de padrazos por hacer sólo lo que tienen que hacer y a ellas las juzguen sin piedad por cualquier detalle ínfimo? Las distintas varas de medir en cuanto a la crianza, es lo que ha querido resaltar la actriz con su publicación en Instagram.

Por otro lado, hacía un apunte en la misma publicación muy importante. “Aunque la LME hace que yo tenga que pasar más tiempo con el pequeño”. En determinados momentos de la crianza, sobre todo si das a tu hijo lactancia materna exclusiva, es normal que sean las madres quien pasen más tiempo con sus hijos, lo que no significa que el padre se desvincule por completo de la crianza. Isco Alarcon parece tener claro cuál es su papel en la crianza, justo al lado de su pareja, compartiendo tareas y responsabilidades.

No es la primera vez que Sara Sálamo tiene que aguantar comentarios machistas a través de redes sociales ni que emplea las mismas para reivindicar y desmitificar la maternidad. Y, lamentablemente, seguro que no será la última.