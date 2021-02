17 feb 2021

Con más de 45.000 seguidores en Instagram, Mar Torres es, sin ninguna duda, una de las ‘microinfluencers’ con más proyección y crecimiento de nuestro país. Su estilo de vida sofisticado, sus looks, sus vídeos sobre sus rutinas de belleza y su carisma le han hecho convertirse, poco a poco, en un espejo en el que muchas mujeres se miran.

Sin embargo, y aunque quizá le pese, Mar consiguió un empujón de fama y followers sin precedentes cuando se filtró su relación amorosa con Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, el hijo mayor de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón. Un noviazgo que terminó en mayo del año pasado y que ella misma se encargó de anunciar en la portada de la revista de cabecera de los asuntos mediáticos relacionados con Casa Real española.

Pero lo que parecía ser, a todas luces, una ruptura sin más, ha resultado ser una marca de por vida en el currículo social y público de Mar. La joven, nieta de Tomás Fuentes Fernández, fundador de embutidos El Pozo, decidía subir recientemente una imagen a su Instagram en la que presumía de figura espectacular ataviada con un conjunto lencero de lo más sexy. Un selfie que se realizaba en el espejo de una de las habitaciones de su casa. Una imagen que no dista mucho de la que a diario cuelgan en sus perfiles online, influencers como Laura Escanes, Georgina Rodríguez o María Pombo. Una fotografía que, en cualquier otra cuenta 2.0, hubiese recibido alabanzas y piropos sobre su espléndida figura.

Por desgracia, la reacción que Mar encontró por parte de su audiencia y de los ‘haters’ fue muy distinta. Tanto que, sin poder contener las lágrimas y en lo que claramente era un ataque de ansiedad en toda regla, la joven grababa unos Stories compartiendo toda la angustia y el dolor que sentía tras las críticas cargadas de odio que había recibido.

"Bueno, nunca había hecho esto. Creo que tengo que empezar a expresar mis sentimientos y empezar a contaros qué es lo que hay detrás de todo esto. Hoy he recibido unos mensajes muy duros, muy duros de personas muy cercanas para mí, familiares o personas que he ayudado en su día y he empezado a recibir mensajes por la foto que subí el otro día en ropa interior, que no lo veo nada mal. Porque igual que puedes subir una foto en ropa interior la puede subir en... (comienza a llorar). El tener que estar recibiendo mensajes de "eres una prostituta'.... una barbaridad, "no sabes cómo llamar la atención", bueno, muchas cosas", comenzaba, para continuar con su petición.

"Solamente pido que haya respeto y que todo el mundo hoy en día pueda hacer lo que le dé la gana con su vida, su cuerpo y con todo. Que no entiendo por qué hay que estar machacando a la gente de esta manera, que todo el mundo tenemos un corazón y cabeza y que todo esto es muy fuerte", decía sin poder parar de llorar.

"Digo todo esto porque no es la primera vez que me pasa. No es la primera vez que sufro este... no sé cómo llamarle... Estamos en el siglo XXI, no hago nada malo, no haga nada, no hago daño a nadie y solamente pido, os lo prometo, que hacéis mucho daño a la gente y aunque todo parezca bonito en Instagram os juro que no lo es", finalizaba rota de dolor.

Un alegato que, aun siendo cierto, no ha servido para zanjar el eterno debate de por qué a algunas mujeres (ningún hombre ha tenido, hasta la fecha, que enfrentarse a esta lapidación online por posar en ropa interior) son sometidas a este juicio público y otras no. ¿Por qué Kim Kardashian es alabada por sus curvas, pero Mar no?

Muy sencillo, porque Mar salió con un miembro de la Casa Real y esto la perseguirá toda su vida como les ha pasado a otras tantas ex de los ‘royal’. Isabel Sartorius y Eva Sannum, por ejemplo, nunca serán juzgadas con la misma vara de medir que otras mujeres cuyas vidas sentimentales no estuvieron nunca ligadas con la realeza. Una maldición que parece no tener fin y que condena a ciertas mujeres por el simple hecho de haber vivido un cuento de hadas que terminó por expulsarlas de palacio convertidas en villanas a ojos del público.