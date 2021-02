24 feb 2021

La situación del matrimonio Hemsworth-Pataky nos tiene en vilo a nosotros y a los adictos al gossip en Australia. Y es que no podemos evitar mirar el Instagram de Elsa Pataky y el lenguaje coroporal de esta pareja y se nos viene a la mente lo mucho que se nos está pareciendo su historia a la vivida en el triángulo amoroso más famoso de todos los tiempos: el formado por Brad Pitt casado con Jennifer Aniston pero siendo infiel con Angelina Jolie.

El ejemplo más cercano de algo así que teníamos hasta este momento en la cinematografía española fue cuando Antonio Banderas se enamoró de Melanie Griffith en el rodaje de Two Much. Todo el mundo hablaba en aquel momento de lo bien que se llevaban. Pero no pasó ni una semana desde que el malagueño apareciera en una entrevista alabando a su mujer de aquel momento Ana Leza, cuando se confirmó que, efectivamente, entre Antonio y Melanie había algo más que palabras.

Una situación que la prensa rosa australiana está retratando es exactamente la misma por la que está pasando Elsa Pataky en este momento. Su marido, Chris Hemworth está rodando la próxima película de Marvel y todos aseguran que tiene una química muy especial con una de sus compañeras de rodaje: la actriz Pom Klementieff.

El problema es que además de buenas vibraciones entre ellos parece que también hay unas fotos con abrazos que no han gustado nada a Elsa Pataky según afirman en la revista de cotilleo australiana Woman’s Day. Recientemente Elsa Pataky también habría declarado que estar casada con Chris no era fácil y que el matrimonio exige un trabajo constante. Curiosamente nada más empezar a rumorearse sobre esta crisis matrimonial y publicar en Instagram una foto juntos y declarándose amor eterno el día de San Valentín ha sido todo uno.

¿Algo de todo esto nos recuerda a la ruptura por infidelidad más sonada de todos los tiempos? Exacto, el procedimiento parece exactamente el mismo que el del triángulo formado por Brad Pitt, Jennifer Aniston y Angelina Jolie. Años más tarde la ruptura del matrimonio Pitt-Aniston se supo cómo Jennifer había recibido los rumores de feeling de Jolie con su esposo, cómo no le gustaba nada de nada que hiciera esa película juntos, lo celosa que estaba y el batacazo que se pegó cuando todo se confirmó.

Por su parte Brad Pitt asegura que pasó lo que pasó porque estaba aburrido de su matrimonio y de ser él mismo en ese matrimonio encerrado todo el día en casa y de que no se arrepiente de haber dejado a Aniston por Jolie, la primera es su mejor amiga pero la segunda fue su gran amor.

Desde hace un año la prensa australiana viene reflejando esas mismas disensiones en el matrimonio de Elsa Pataky con Chris Hemsworth, se habla de una Elsa cansada de aparcar su carrera profesional por cuidar siempre a los niños y de un Chris aburrido de la vida casera que se aísla navegando aceptando proyectos al otro lado del mundo.

Como se dijo en su día de Jennifer Aniston, también se rumorea que Elsa Pataky pone en la lista negra a algunas de las compañeras de rodaje de su marido y que ha llamado a capítulo a Tessa Thompson y Nathalie Portman, actrices en las que el australiano coincidió en la saga de Thor que ahora está rodando con Pom Klementieff. ¿Estamos asistiendo a un revival de la separación que más nos ha marcado de las últimas décadas (no olvidemos que cuando Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron todo el mundo suspiraba porque él volviera con Jennifer Aniston)? Seguiremos atentos a los acontecimientos.