27 feb 2021

Es un clásico. Alguien encuentra la fama y de repente todos sus familiares son celebrities también. Dejando a un lado el obsceno caso de la familia Kardashian, en España han sido muchos los ‘hermanos (y hermanas) de’ que se han visto beneficiados por la repentina fama de sus consanguíneos. Ejemplo de ello son todos los Iglesias-Preysler-Falcó-Boyer, Sheila y Óscar Casas (hermanos de Mario Casas), Marta y Lucía Pombo (hermanas de María Pombo) o Sibi Montes (hermana de Lourdes Montes).

Hermanos y hermanas que han encontrado en el éxito de sus familiares una manera de dar a conocer al mundo sus profesiones o simplemente han encontrado un ingreso más al mes al contar con una cuenta en Instagram que ha ido creciendo debido a la fama colateral que han sabido aprovechar. Sin embargo, hay alguien que siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano a pesar de ser hermana de una de las mujeres más exitosas de nuestro país.

Se trata de Rocío Martín Berrocal, hermana, claro está, de la que fuese mujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’. Nacida diez años después que la ahora diseñadora de moda, ambas han sido siempre uña y carne. A pesar de la década que las separa, Vicky y Rocío se entienden a la perfección y se mueven en los mismos círculos amistosos. Además, la pequeña de las Martín fue uno de los apoyos fundamentales de la diseñadora de moda durante su divorcio y, sobre todo, en los fracasos amorosos a los que tuvo que enfrentarse años después.

Y aunque la pasión que sienten ambas por la moda flamenca es real, Rocío no estuvo en ningún momento interesada en participar en la aventura empresarial en la que su hermana mayor se involucró lanzando su propia firma de ropa. Eso sí, siempre que puede, Rocío sube en su cuenta de Instagram imágenes luciendo los diseños de su hermana convirtiéndose así en su mejor modelo. Un perfil online que es público, pero al que no le exprime el jugo que podría al contar Vicky con un millón de seguidores en el suyo propio.

Aunque no es una cifra comparable a la de su hermana, Rocío cuenta ‘solamente’ con poco menos que 50.000 seguidores. Algo que la convierte en una ‘microinfluencer’, pero cuyos beneficios prefiere no explotar. En los 89 post que ha subido desde 2014 (aquí puede verse claramente cómo a Rocío la vida online no le interesa), en ninguno hace publicidad ni nadie ni de nada. La joven solo muestra su vida, sus amigos, sus looks y presume de madre, hermana y sobrina siempre que puede.

Familiar como la que más, Rocío no ha encontrado todavía el amor, o por lo menos no lo ha hecho público. Su única relación amorosa conocida fue la que mantuvo con el cantante Miguel Cortés Moreno (Nani) y de la que supimos su fin porque a él se le vio con la actriz Hiba Abouk disfrutando de un verano de pasión.

En cuanto al terreno laboral, su pasión por el flamenco la llevó a abrir una sala de música en directo en pleno barrio de Triana (Sevilla) que montó junto a un socio en 2011. La experiencia fue tan plena y satisfactoria que siete años más tarde abrió las puertas de Shalaura, un local de música flamenca en Madrid. Y aquí fue Vicky la que sí quiso sumarse a la buena ventura de su hermana menor e implicarse como socia en este proyecto.