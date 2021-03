4 mar 2021

Ninguna cadena se resiste ya a levantar acta del increíble éxito de Juandel Val, autor de “Delparaíso”, la novela que lleva siete semanas en el número uno de las listas de éxitos. De hecho, el colaborador de 'El Hormiguero' y jurado de 'El Desafío', programas ambos de Antena 3, ha saltado sin problemas con su promoción a Telecinco, donde se le ha recibido como a un verdadero sex symbol: parece que el marido de Nuria Roca causa sensación fuera y dentro de los platós. El novelista despliega un carisma considerable: posee una una voz sugerente y un chasis de señor interesante que, según cuenta quien le ha tratado en vivo, funciona. Algo tiene que ver con su erótica presencia la gran revelación que la pareja hizo en 2017: son una pareja abierta.

Sin duda, Nuria Roca y Juan del Val están en racha, aunque la ascensión de este último a la primera división de la televisión resulta irresistible. Le ha ayudado su extrañísima polémica con Ágatha Ruiz de la Prada, quien le acusó de haberla ridiculizado en sus funciones de jurado de 'El Desafío', a propósito de una actuación musical de la diseñadora en el programa. "Estoy esperando que este imbécil me pida perdón", dijo la aristócrata que, además, sugirió que Juan del Val trataba de hacerse el macho delante de Pilar Rubio. "Me metió un bocinazo que no veas… yo creo que fue por la presencia de Pilar", sostuvo, deslizando además que la presencia de Rubio molestó a Tamara Falcó. Al final, Ágatha Ruiz de la Prada tuvo que disculparse.

Sin duda, la presencia de Juan del Val parece tener efectos sorprendentes en las mujeres que le rodean. "Parece que está de moda", sentenció Ágatha Ruiz de la Prada, quien ha aclarado que sus disculpas no son sinceras: son orden de su abogado, que teme una demanda. De todos modos, Ágatha tiene razón. Juan se ha convertido en el sex symbol masculino de la televisión actual, un personaje catódico poco habitual en nuestra pantalla amiga, donde el último señor con permiso para seducir que vimos fue Miguel Bosé. Sin embargo, no se trata tanto de comparar el poder de seducción de unos y otros, como de comprobar cómo funciona el termómetro erótico de la televisión. La cuestión es la siguiente: ¿por qué los iconos eróticos masculinos pueden peinar canas y los femeninos siguen siendo veinteañeras en minifalda?

Claramente el mejor momento para las cómicas en este nuestro país.



Ellos presentadores, nosotras a ver quién es más sexy. pic.twitter.com/GBylfgfgtR — Penny Jay (@PennyJayG) March 2, 2021

Las diferencias entre lo que se espera de hombres y mujeres en según qué espacios continúa siendo una cuestión incómoda, una brecha de la que no se suele hablar por apuntar a una injusticia estructural. Dicho de otra manera: este ‘gap’ no se resuelve de abajo arriba, sino de arriba abajo, desde los despachos y centros del poder. Se visibilizó muy claramente en los Globos de Oro, donde las actrices respondieron a la lógica de la alfombra roja como si esta no se hubiera sustituido por una videoconferencia desde el salón de casa. Maquilladas y ataviadas con lo último, su muy lujosa apariencia contrastó con la de actores nominados y ganadores, vestidos de andar por casa.

En su paso por el programa de Telecinco 'Sálvame', Juan del Val agradeció a sus fans el fervor. Y como ha comprobado las mieles de una buena polémica, sirvió una nueva. Esta vez, la protagonista fue María Teresa Campos, con la que Nuria Roca trabajó en 2000. Campos fichó a Roca para presentar el magazine 'Buenas tardes', que no logró la audiencia esperada (fue retirado) pero sí un premio TP de Oro para Roca. "No tengo de ella una buena opinión", contó Juan del Val. "No la conozco, pero Nuria Roca, mi mujer, trabajó con ella y, por decirlo de una manera elegante, no fue una buena experiencia".