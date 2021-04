22 abr 2021

La relación entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores que ella describe en los episodios de la docuserie de Telecinco, “Rocío, contar la verdad para seguir viva” no podría ser más tóxica. Pero lo que ha contado esta noche la hija de Rocío Jurado en el plató desde el que se emite el programa para intentar dar respuesta a las dudas que su testimonio ha suscitado hasta la fecha va un paso más allá. Afirmaciones que ponen los pelos de punta, como el relato de la paliza que su propia hija le propina el último día que se ven y cómo tras dejarla inconsciente en el suelo Rocío Flores llama a su padre para decirle: "ya está hecho".

O la defensa que Rocío Carrasco continúa haciendo de su hija a pesar de los pesares porque tiene claro que "Rocío (Flores) llega a ser verdugo porque antes ha sido víctima". ¿Cómo es posible que Antonio David Flores haya sido capaz de manipular y aislar a su ex mujer tal y como ella describe? Hemos consultado con Marian Barrantes, psicóloga de Clínicas Origen, y esto es lo que nos ha contado.

Cómo se aísla a una víctima de violencia de género

Para llegar a la situación en la que estamos ahora hay que echar la vista atrás y comprender que esta situación de aislamiento comienza hace muchos años. En los años en los que convivieron Rocío Carrasco y su ex marido presentamente ella fue víctima de violencia psicológica por parte de él. Para ejercer esa violencia (según lo que cuenta Rocío Carrasco) Antonio David Flores habría usado una de las técnicas más el gaslighting (hacer luz de gas). El gaslighting es una forma de abuso psicológico cuya finalidad es que la víctima acabe siendo incapaz de discernir entre lo que es real y lo que no lo es.

¿Cómo se consigue esto? Muy poco a poco, pero con un goteo constante de frases que acaban restando valor y seguridad en sí misma a la víctima. “Es muy maltrato insidioso, muy lento, la persona casi no lo percibe como maltrato. La repetición constante de frases del tipo de “estás loca”, “eso no ha pasado”, “no seas exagerada”, “es culpa de tus hormonas”, “los celos te están volviendo loca” suponen un machaque tan constante e insidioso que al final la víctima acaba dudando de su propia percepción de la realidad y se anula a sí misma”, asegura la experta.

Este tipo de maltrato es muy peligroso porque en él se anula por completo la autoestima de la persona, se siente insegura, débil, se cuestiona si realmente es tan hipersensible como el otro afirma. Y ese puede ser uno de los motivos del silencio sepulcral que Rocío Carrasco ha guardado durante años sobre su situación: no ha podido hablar hasta que ha estado preparada.

“Si a esa destrucción de la autoestima le añadimos que en este caso tras el divorcio continúan las amenazas, las humillaciones, los insultos tanto en público como en privado… al final lo que se genera en la víctima es pánico”, asegura la experta.

Antonio David Flores y toda su familia al completo. pinit

El papel de los hijos en el marco de una relación de maltrato

De un lado, por lo tanto, hay una persona que vive en pánico y guarda silencio porque es incapaz de responder a todo lo que se le viene encima y del otro un individuo que muestra muchos de los rasgos propios de un manipulador experto como es el de ser encantador en público, una persona muy crítica (pero muy poco autocrítica), el mostrar una posición inflexible y, la principal, ser capaz de mentir vehementemente aunque las pruebas demuestren todo lo contrario.

Pero además de usar todas estas cualidades Antonio David Flores parece haber empleado la herramienta más poderosa de todas contra Rocñío Carrasco: sus propios hijos a través de un tipo de violencia que tiene nombre propio: violencia vicaria. Una estrategia de terror que queda fielmente reflejada en estas palabras pronunciadas por Rocío Carrasco: "Cuando yo veo que mi hija me llama después de nueve años yo siento todo lo que no quiero volver a sentir. No quiero volver a sentir pánico. Yo estoy contando este episodio tan horroroso de mi vida (la paliza recibida por parte de Rocío Flores) porque sin él no puedo explicar la magnitud del monstruo que es su padre. Llevar a su hija (hasta ese punto) y transformarla en eso es su obra maestra para matarme".

En la entrevista también se conectó en directo con familiares de Rocío Carrasco (de los que no aparecen en los medios) que afirmaban creer al dedillo la versión de la hija de Rocío Jurado y haber sido testigos de muchos de los episodios y actitudes que Rocío Carrasco relata en la docuserie. Una intervención que contradice el sanbenito público de que Rocío Carrasco vive aislada de su familia, que algo habrá hecho para sus familiares más mediáticos no la dirigan la palabra.

Para valorar cómo es posible que Antonio David Flores haya convencido a la propia familia de Rocío Carrasco para ponerla en su contra de cara a los medios, la experta nos aporta un sabio consejo: “Evidentemente, nos falta información y no se ha condenado a Antonio David por este asunto. Hay que partir de la base de que el silencio mediático de ella podría haber jugado en favor de todo lo que ha dicho él, pero es que ella en ese momento no estaba para defenderse. Está claro que una de las consecuencias de este tipo de situaciones es que la persona se puede acabar auto aislando porque cada vez se confía menos en uno mismo y en los demás”, asegura la psicóloga.

Parece ser que ahora mismo Rocío Carrasco lo tiene claro: sabe por qué Antonio David Flores decía todo lo que decía de ella en la televisión: “Para aislarme, porque ninguna productora iba a llamarme con la imagen que él vendía de mi. De eso se encargó. Me aisló completamente, profesionalmente también”, explicaba en uno de los episodios.

Video: Rocío Carrasco, el drama de una familia en ruinas

Si ahora nos preguntamos sobre cómo es posible que todo el mundo vea a Rocío Carrasco como Rociíto, la antipática hija privilegiada de una celebrity mundial que se manifiesta solo vía demanda, que vive aislada del mundo, a la que ni su propia familia aprueba y sus propios hijos han abandonado en realidad deberíamos preguntarnos cómo no vamos a verla así si hasta el momento solo hemos escuchado una voz y hasta ahora nunca ha sido la suya. Y lo que es más importante, cómo se ve ella a sí misma tras veinte años de goteo incesante de abuso psicológico, aunque esa respuesta ya la tenemos, nos la dio el día que intentó suicidarse al ver a su hija en televisión.