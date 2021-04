7 abr 2021

Rocío Carrasco y sus palabras en la docuserie “Contar la verdad para seguir viva” de Telecinco nos van a obligar a pasar sueño esta noche. De su horario habitual los domingos ha pasado a los miércoles (quizá para hacerle hueco en la noche del fin de semana a la actual mujer de Antonio David Flores, Olga Moreno, que concursa en Supervivientes?). Poco a poco se va completando el relato de la relación entre Rocío Carrasco y su ex marido Antonio David Flores, y poco a poco empezamos a entrever por qué la relación entre la hija de Rocío Jurado y su propia hija es tan compleja, difícil y, ahora mismo, inexistente. ¿Qué ha dicho hasta el momento Rocío Carrasco de su hija Rocío Flores? ¿Nos dará más claves esta noche sobre por qué sus hijos acabaron instalándose definitivamente en casa de su ex?

Lo que Rocío Carrasco ha dicho de Rocío Flores hasta el momento en la docuserie de Telencinco

Mientras en los episodios anteriores la narrativa se ha centrado en la relación de Rocío Carrasco y cómo llega al divorcio con Antonio David Flores esta noche esperamos ver algo más de cómo afectó esa separación a los hijos de la pareja.

Hasta el momento, por algunas de las pistas que nos han ido bien, esta no es una historia que acabe bien. En los escasos flashbacks en los que han aparecido los hijos de la pareja Rocío Carrasco ha llorado y reconocido que a lo mejor no lo hizo bien. Pero algunas pistas de lo que cuenta parecen indicar que los hijos se convirtieron desde el principio en uno de los objetivos de Antonio David Flores para manipular a su ex.

Atrás queda el momento en el que Rocío Carrasco narra cómo Antonio David Flores se va a Málaga a ver a su amante mientras su hijo permanece ingresado en el hospital. Esta noche se promete un episodio intenso con una pequeña Rocío Flores contándole a su madre que quiere dormir con la luz encendida y la puerta abierta porque su padre asegura que cuando ella se duerme su madre se va con su novio y los deja a ella y a su hermano solos en casa.

Hace apenas unos días la presentadora Toñi Moreno contó cómo Rocío Carrasco le comentó un día, cuando trabajaban juntas, cómo su hija le había dicho “mamá, ten en cuenta que papá te odia”. Así mismo, Rocío Carrasco asegura en la docuserie que Antonio David Flores, en acuerdo con los paparazzis con los que compartía el dinero de las exclusivas que vendía, falseaba las fotos en las que aparecía con su hija, haciendo montajes para reforzar la imagen de que era una mala madre.

Cómo se rompe la relación de Rocío Carrasco con su hija Rocío Flores

Madre e hija no se ven desde el 27 de julio de 2012. El 15 de junio de ese año Antonio David Flores interpone una demanda para reclamar la custodia en exclusiva de sus hijos. El 27 de julio, seis días después de haber ido a declarar al juzgado porque desea irse a vivir con su padre, Rocío Flores pelea con su madre porque esta le pide que coma una nectarina en el desayuno.

La pelea acaba en los juzgados, no porque Rocío Carrasco denuncie a su hija, sino porque la fiscalía de menores pone en marcha el procedimiento ante la gravedad del caso. En la pelea Rocío Flores insulta gravemente a Rocío Carrasco y golpea a su madre incluso tirándola al suelo y dándole patadas.

El juez del caso concluyó que la hija de Antonio David Flores, que tenía 15 años en ese momento, era "autora de un delito de maltrato habitual, de un delito de maltrato, de una falta continuada de amenazas y de una falta continuada de injurias" contra su madre. La chica fue condenada a seis meses de libertad vigilada, pero consiguió lo que quería, irse a vivir con su padre mientras se despedía de su madre en Twitter con el hastag #teodiomama.