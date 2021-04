27 abr 2021

La hemeroteca suele ser la máquina de la verdad más incómoda de los famosos, pero en esta ocasión no le saca los colores a nuestra protagonista, Antonia Dell'Atte. Solo hay que retroceder hasta agosto de 2020, cuando la italiana más española participó en el programa de Televisión Española 'Lazos de sangre'. Tras su emisión lo dijo bien claro: "Ha llegado el momento de llamar las cosas por su nombre. Primero, 'Lazos de sangre' ha cortado toda mi entrevista. He tenido una infancia feliz a pesar de haber tenido un padre débil y violento. Nunca me ha maltratado y nunca tuve traumas", escribió la exmodelo y musa de Armani.

"Quien es el maltratador diabólico, que me ha maltratado y he denunciando en España y he sido la primera en decirlo se llama Alessandro Lequio Di Assaba. Toda la prensa y los cómplices han escondido toda la verdad disfrazándola de mentiras. Cómplices que se han enriquecido a mi costa, parásitos sin ninguna dignidad. Los cutres de la prensa inventaron un triángulo que no existía para esconder y manipular una verdad", denunciaba Antonia Dell'Atte, refiriéndose a su larga enemistad con Ana Obregón. "A todos los cómplices de mi verdugo, Dios os pedirá cuentas".

Los ingredientes de esta historia no son una novedad: en realidad, son los mismos que los del caso Rocío Carrasco que, ahora mismo, disecciona Telecinco, consiguiendo así su mayor éxito de audiencia desde el boom de los primeros 'reality shows'. Antonia Dell'Atte contó en Televisión Española un caso de maltrato, con una denuncia de por medio, la admisión de responsabilidad del victimario, Alessando Lequio, y un hábil trampantojo de noticias interesadas que convirtieron a Dell'Atte en la malvada enemiga de Ana Obregón y no en una víctima de la ex pareja de ambas. ¿Por qué Televisión Española eliminó esa confesión del programa y se limitó a reproducir una vez más el anecdotario de otra enemistad entre mujeres

Nada de esto hubiera vuelto a copar las noticias virales de no ser por los comentarios de Alessandro Lequio al documental 'Rocío Carrasco. Contar la verdad para seguir viva'. El italiano ha puesto en duda en todo momento el testimonio de la hija de Rocío Jurado y ha defendido a su ex marido, Antonio David Flores. La misma Rocío Carrasco definió de manera muy expresiva su actitud: "Perro no come perro", dijo. Por si a alguien se le escapara el auténtico fondo de esta frase, Antonio Dell'Atte publicó en sus redes la explicación. "Hay documentos aportados en los tribunales donde él mismo admite que me ha maltratado en una denuncia pública. Porque lo denuncié y luego me pidió perdón para que la retirara y que no lo llevara hasta un juicio".

Efectivamente: Antonia Dell'Atte acusa a Alessandro Lequio de violencia de género. Y lo cierto es que no fue solo Antonia Dell'Atte la que se indignó al contemplar la actitud de Alessandro Lequio en el programa de Ana Rosa Quintana. Muchas personas acudieron a las redes sociales para viralizar un vídeo en el que Lequio admitía en 'Tómbola', un programa del corazón de principios de siglo, que alguna vez había "abofeteado" a una mujer, algo que no consideraba "malos tratos".

Antonia Dell'Atte se sorprende de que, después de 30 años (su denuncia es de 1991), Alessandro Lequio "no sepa todavía distinguir la mentira de la verdad" y le recueda que no retiró la denuncia porque admitiera una mentira, sino porque Lequio se lo pidió. "Tenías que ponerte de rodillas y pedirme perdón por haberme maltratado y también a todas las mujeres que has engañado, a la audiencia, a todas las mujeres maltratadas. Ya está. Ahora es inútil que quieras que te defiendan. Eres indefendible. Te he perdonado mil veces". En uno de sus vídeo le pide que recapacite. ,"Me vas provocando todo el día, pero te he perdonado. Mira dentro de ti mismo. Te he ayudado mil veces. Cúrate tu agresividad, tu violencia".

Antonia Dell'Atte no ha escamoteado las pruebas de su acusación a través de las redes. La ex modelo colgó en su perfil de Instagram la denuncia que interpuso el 9 de marzo de 1991 para que todo el mundo pudiera leerla. Allí, Antonia denuncia a Lequio por "abandono del hogar" así como "maltrato físico y psíquico". Como prueba, la musa de Armani y concursante de 'Masterchef Celebrity' aportó documentos como cartas manuscritas por Alessandro Lequio dirigidas a ella "donde él mismo reconoce haberla maltratado y le pide perdón". El juez reconoce a Dell'Atte la 'exceptio veritatis', esto es, que decía la verdad.

Pero la onda expansiva del documental de Rocío Carrasco no alcanza solo a Televisión Española y a Alessandro Lequio, sino también a Mediaset, ya que Lequio utiliza como plataforma otro programa de Telecinco, 'El programa de Ana Rosa'. Antonia Dell'Atte señala, en sus denuncias a través de IG, a varias estrellas de la cadena como cómplices del ocultamiento de su caso: "Dedicado a mis detractores y a los CÓMPLICES que han encubierto la pura y sagrada VERDAD. In Primis @mariateresacampos_oficial, P.S. @anarosaquintana (mi ex amiga que me ha traicionado. Te acuerdas empezamos juntas las luchas en contra la #violenciadegenero en Antena 3. ¿Era todo una farsa para utilizarme? P.S @mariapatino1508. Y hay muchos más poner vosotros los nombres".