30 jul 2020

El pasado 5 de julio, Antonia Dell'Atte (conoce todos los detalles de su carácter aquí) compartía con sus seguidores la historia desafortunada que había vivido en la playa. Una sombrilla rebelde había impactado contra su cara, provocándole unas lesiones que precisaron de 80 puntos de sutura y una operación de mandíbula. Ahora, ella misma ha contado cómo aquel día le ha marcado para siempre a la hora de ver la vida y afrontar el día a día.

Ayer, la italiana se sentaba en el plató de 'Lazos de Sangre' y, entre otros muchos asuntos (la muerte de Álex Lequio y cómo esta ha afectado a su hijo, Clemente, entre ellos), profundizó en los detalles de ese impacto, cómo lo vivió y, como decimos, la manera en la que va a influir en su forma de ver las cosas de ahora en adelante.

"Yo estaba en una playa, estaba tranquila, me quería ir y ya estaba vestida. De momento me veo al suelo, hago así y me pregunto qué ha pasado. 'Antonia te has golpeado con una sombrilla'. Hago así y veo sangre, se pone todo el mundo a llorar. Me dice mi hermana que son los dientes", relataba a Boris Izaguirre la modelo.

¿El resultado? "80 puntos en el labio inferior, mandíbula superior con hueso roto y tres dientes arrancados", fueron los daños que le causó esa sombrilla descontrolada. "Pido perdón a la gente, pero voy a estar con mascarilla. Hacer ver una cicatriz... Cuando se haga la reconstrucción vendré y la enseñaré. Es una cicatriz divina, esto quedará como una señal divina", continuaba, dejando claro que aún no está lista para que veamos la marca que le va a dejar aquella tarde que nada hacía presagiar acabaría de esa manera.

El golpe podía haber sido mortal"

Con el misticismo que le caracteriza, proseguía: "Momentos antes del accidente yo digo que somos ángeles, yo sabía que algo de energía negativa me estaba llegando. Dije, Dios, aquí estoy yo, deja a mi Clemente libre. Mira Antonia, todavía no te ha llegado tu hora. El golpe sí ha llegado, porque de verdad que podía haber sido mortal".

Antonia tiene claro que todo fue una señal. Una llamada de atención de alguien o algo superior que ha potenciado ese carácter espiritual del que está impregnado, de arriba a abajo, su perfil de Instagram. Porque asegura que todo esto le ha traído paz, "incluso con Ana Obregón", de quien quiere erigirse en guía espiritual.