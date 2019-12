30 dic 2019

Hace años que Cristina Pedroche es sinónimo de Nochevieja. La presentadora se ha convertido en la reina de las Campanadas, y da igual quién la acompañe en la Puerta del Sol: cada 31 de diciembre desde 2014 todas las miradas están puestas en ella y en su vestido. Según aparece en pantalla, hace arder las redes y se convierte en ‘trending topic’, y las semanas previas todas hacemos apuestas sobre el look con el que nos sorprenderá para despedir el año y recibir al nuevo. Este año, a menos de 48 horas del gran momento, es ella misma quien nos da las pistas definitivas de su estilismo.

Se acercan las PedrocheCampanadas y todo el mundo empieza a especular sobre tu look de este año... ¿con qué nos sorprenderá Chicote?

Jajaj igual que él no sabe mi look yo no sé el suyo.

¿Te molesta que solo se hable de tu vestido en Nochevieja? ¡Porque no podemos resistirnos a pedirte alguna pista de cómo va a ser!

Se habla de mi todo el año, de si llevo un vestido u otro, de si voy más provocativa o menos, de si me he hecho un nuevo peinado o llevo un nuevo pintalabios. Siempre hay noticias mías, buenas y malas. Así que no me sorprende que en Nochevieja que es un look en el que llevo tanto tiempo trabajando y que es tan “polémico” se hable.

¿Cuánto tiempo tardáis en decidir y crear tu look de las Campanadas? ¿En qué os habéis inspirado este año?

Tardamos mucho en llevar a cabo la idea porque tiene mucho trabajo pero poco en decidirlo, antes de hacer las Campanadas de ese año ya tenemos la idea del año siguiente. Josie y yo estamos locos jaja. Este año es muy yo, como siempre. La inspiración es de una mujer fuerte, del futuro pero muy del presente y referencias del pasado.

¿Cuál ha sido el más especial de tus looks de Nochevieja, y con cuál te has sentido menos cómoda?

Siempre me siento cómoda, sino no lo elegiría. Con cada vestido me he sentido divina, como una diosa. En las nubes...

¿Qué le dirías a esos 'haters' que van a criticar te pongas lo que te pongas, y hagas lo que hagas?

Que gracias por estar ahí cada año. Del amor al odio hay un solo paso jaja.

¿Cuáles son tus looks infalibles?

Depende del momento. Soy bastante camaleónica, y me gusta mucho la moda así que me gusta probar todas las tendencias. De todas formas si no quiero fallar cojo algo de Capriche y me aseguro el éxito

¿Hay alguno del que te hayas arrepentido después de ponértelo?

Nunca porque todo, aunque sea malo, te enseña. Si no aciertas, aprendes.

Eres una de las mujeres más seguidas en Instagram y tus looks, los más comentados. ¿Te consideras una influencer?

No. Me considero una persona que intenta ser mejor persona y mejor profesional cada día, y si eso influye es lo más. Me siento muy orgullosa de quien soy.

Hablando de Instagram: te hemos visto con casi de todo, de un bikini en diciembre... ¡a bigote! ¿Estás pensando en cambiar de look o ¿a qué se debe?

El bigote fue por Pescanova. El bigote es señal de calidad y yo quería también tener calidad jaja.

¿Cómo se viven las Fiestas en tu casa? ¿Quién prepara la cena de Nochevieja? Danos la receta de Pedrochef que no faltará en vuestra mesa.

Los langostinos Pescanova no faltan nunca durante las navidades. Y ahora además más fácil que nunca, me los como con las salsas de marido y están increíbles.

Te parece un buen plato de Rodolfos una buena elección para el menú de Nochevieja?

Por supuesto, y no solo esa noche, cualquier día.

Te vemos a tope en las redes con el yoga, ¿qué te aporta esta disciplina?

Es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida y no solo por ponerme en mi camino a alguien tan especial como Maite (@soy_yogi) sino porque he aprendido a conocerme mejor, a ser más paciente y he notado cambios físicos increíbles. Ahora estoy más feliz con mi cuerpo y con mi alma.

Hacer ejercicio y ponerse a dieta son dos de los propósitos de Año Nuevo más repetidos: ¿por dónde empezamos y cuáles son tus secretos para mantener el tipazo?

Las dos cosas son los únicos ingredientes para tener salud. Y si estás bien por dentro se ve por fuera. Solo se necesita fuerza de voluntad para el primer día porque una vez que terminas de entrenar y comes saludable te sientes tan bien que esa es la fuerza para el día siguiente.

Un deseo para 2020

Más concienciación sobre el medioambiente y una sociedad feminista.